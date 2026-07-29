Investigan la muerte de 15 elefantes en Kenia
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NAIROBI. Kenia.- La muerte de 15 elefantes durante el último mes en el Parque Nacional Amboseli de Kenia ha provocado una investigación, informaron las autoridades de vida silvestre.
De acuerdo con el Servicio de Vida Silvestre de Kenia, 10 de los elefantes mostraron señales de parálisis parcial antes de morir en cuestión de dos días, mientras que los otros cinco fueron encontrados sin vida y sus restos ya habían sido consumidos por animales carroñeros.
La mayoría de los ejemplares afectados eran hembras con crías, y entre los animales muertos solo había un macho adulto. Las autoridades indicaron que las muertes ocurrieron en las zonas del Santuario de Kimana y Kuku Ranch, que rodean el parque. Kenia ha registrado en el pasado incidentes de elefantes envenenados como resultado de la caza furtiva y del conflicto entre humanos y fauna silvestre.
Un laboratorio de la Universidad de Nairobi realizó análisis preliminares en muestras recolectadas de los elefantes, las cuales arrojaron una "posible sustancia tóxica", mientras que el químico del Gobierno llevó a cabo más pruebas que dieron negativo para las toxinas examinadas. La autoridad afirmó que ya se realizan análisis adicionales para sacar más conclusiones.
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