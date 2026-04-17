Irán reabre con Ormuz, pero advierte que puede cerrarlo de nuevo

Irán reabrió este viernes el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la tregua en el Líbano, pero amenazó con cerrarlo de nuevo si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval sobre este país, tal y como anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

El jefe de la diplomacia iraní matizó que el tránsito se debe realizar por la ruta previamente anunciada y que transita a través de la isla de Larak.

Araqchí, sin embargo, no explicó si se refería al alto el fuego acordado con Estados Unidos y que finaliza este miércoles o al cerrado ayer entre Líbano e Israel y que se prolongará durante 10 días tras unas negociaciones mediadas por Washington.

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El fin de las hostilidades en el Líbano era una de las diez condiciones iraníes del alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el pasado día 8, pero Israel continuó atacando el territorio libanés a pesar de ello, en unos bombardeos en los que han muerto más de 2.200 personas, según las autoridades libanesas.

Al mismo tiempo, Teherán se comprometió a permitir la navegación de buques por Ormuz como parte del acuerdo con Washington, pero de hecho el tránsito de barcos disminuyó tras la entrada en vigor de la tregua.

El mensaje de Araqchí provocó un descenso del precio del petróleo y una subida en las bolsas en todo el mundo.

A pesar del anuncio iraní, Trump afirmó que Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval a los buques que entren o salgan de puertos iraníes hasta que haya un acuerdo, el cual ordenó tras el fracaso de las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad.

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Como respuesta a ello, medios iraníes vinculados con la Guardia Revolucionaria afirmaron que si Estados Unidos cumple esa amenaza, la República Islámica cerrará de nuevo el paso.

"Si se mantiene el bloque marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará", indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, que citaron fuentes cercanas al Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Tras la falta de acuerdo en Islamabad, altos cargos paquistaníes que ejercen de intermediarios tratan de que se celebre una segunda ronda en busca de un acuerdo de paz.

El jefe del Ejército paquistaní, mariscal Asim Munir, realizó en los últimos días una visita a Teherán, donde se ha reunido con altos cargos iraníes, en medio de las especulaciones de una ampliación del alto el fuego.

Trump, sin embargo, dijo ayer que no ve necesario prorrogar el vigente alto el fuego con Irán porque cree que Washington y Teherán podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz.

Posición de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró este viernes el anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y consideró que es "un paso en la dirección correcta" que puede contribuir a "reducir las tensiones en una de las rutas marítimas más estratégicas y sensibles del comercio internacional".

Así lo expresó en rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, que subrayó "la necesidad de garantizar el respeto de los derechos y libertades de navegación conforme al derecho internacional".

"Estas libertades deben ser respetadas por todas las partes, sin excepción, y su preservación es esencial para la estabilidad regional, la seguridad marítima y el flujo ininterrumpido del comercio global", dijo.

Asimismo, instó a toda las partes implicadas a que actúen con la "máxima contención" y a que eviten "cualquier acción que pueda reavivar las tensiones o poner en riesgo el frágil alto el fuego en vigor".

"La reducción de la escalada debe ir acompañada de medidas sostenidas que fomenten la confianza mutua y sienten las bases para una desescalada duradera", señaló.

El diplomático portugués expresó también su "firme apoyo" a los esfuerzos para encontrar una salida pacífica al actual conflicto y en ese sentido valoró positivamente iniciativas de mediación como la de Pakistán, que han permitido "avanzar hacia la reducción de hostilidades y al establecimiento de canales de diálogo entre las partes".

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció este viernes la reapertura del estratégico estrecho hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano acordada el jueves.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que el bloqueo de la Armada estadounidense a las costas iraníes seguirá en vigor hasta que ambos países lleguen a un acuerdo que termine el conflicto, iniciado por EE.UU. e Israel el 28 de febrero.

Tras estas declaraciones del mandatario estadounidense, las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, reportaron que, "si se mantiene el bloqueo marítimo (estadounidense), se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará".

El Comando Central estadounidense ha asegurado que las Fuerzas Armadas estadounidenses "no están bloqueando el estrecho de Ormuz", sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán.