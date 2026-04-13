Irán responde con amenazas tras bloqueo de puertos por Estados Unidos

EL CAIRO (AP) — Estados Unidos anunció que comenzará un bloqueo de todos los puertos y zonas costeras iraníes el lunes a fin de obligar a Teherán a aceptar reabrir el crucial estrecho de Ormuz, a lo que Irán respondió con amenazas a todos los puertos en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

Eso preparó el terreno para un enfrentamiento extraordinario que plantea serios riesgos para la economía global y aviva la posibilidad de que el frágil alto al fuego actual colapse y se reanude la guerra. Las conversaciones destinadas a poner fin de manera permanente al conflicto —que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán— no lograron alcanzar un acuerdo este fin de semana y no ha habido noticias sobre si se reanudarán.

No estaba claro si el bloqueo había comenzado cuando llegó la hora designada de las 10 de la mañana EDT (1400 GMT). Minutos antes, un aviso a los navegantes emitido por las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, la agencia británica que monitorea la seguridad marítima, declaró que las restricciones incluían "la totalidad de la costa iraní, incluidos puertos e infraestructura energética" .

El aviso añadió que el tránsito por el estrecho "hacia o desde destinos no iraníes al parecer no está impedido por estas medidas", pero agregó que los barcos "pueden encontrar presencia militar" en el estrecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán, por el que pasa el 20% del petróleo del mundo, ha disparado los precios de los combustibles, elevando el costo de la gasolina, los alimentos y otros bienes básicos mucho más allá de Oriente Medio. Teherán ha permitido el paso de algunos barcos percibidos como amistosos pero cobrándoles peaje, lo que ha llevado a acusaciones de que está tomando como rehén a la economía global.

Algunos analistas dudan de que Estados Unidos pueda restablecer el transporte marítimo normal solo mediante la fuerza —y no está claro cómo funcionaría un bloqueo o cuáles podrían ser los peligros para las fuerzas estadounidenses. La pregunta, en esencia, es quién puede soportar más dolor: ¿podría un bloqueo hacer insostenible la situación económica de Irán y obligarlo a ceder? ¿O impulsará tanto los precios que el presidente Donald Trump se vea obligado a dar marcha atrás?

El bloqueo podría tener graves efectos

El Comando Central de Estados Unidos anunció que el bloqueo sería "aplicado de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes". Avisó que eso incluye todos los puertos de Irán en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

CENTCOM indicó que aun así permitiría que los barcos que viajen entre puertos no iraníes transiten por el estrecho, un paso atrás respecto a la amenaza anterior del presidente de bloquear todo el estrecho.

En un mensaje en redes sociales publicado poco después de que el bloqueo debía comenzar, Trump escribió que la marina de Irán estaba "en el fondo del mar, completamente aniquilada", pero añadió que Teherán aún tiene "lanchas rápidas de ataque", y advirtió que "si alguna de estas embarcaciones se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADA de inmediato".

Irán emitió amenazas propias.

"La seguridad en el Golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para NADIE", informó el lunes la Radiodifusión de la República Islámica de Irán. "Ningún PUERTO en la región estará a salvo", dice un comunicado del ejército iraní y la Guardia Revolucionaria.

Las amenazas detuvieron el limitado tráfico de barcos que se había reanudado en el estrecho desde la tregua según un informe de inteligencia de Lloyd's List. Rastreadores marítimos indicaban que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el alto el fuego, por debajo de los aproximadamente 100 a 135 pasos de embarcaciones por día antes de la guerra.

Es probable que el bloqueo busque aumentar la presión sobre Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo desde que comenzó la guerra, gran parte de ellos probablemente transportados mediante tránsitos clandestinos que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Pero los efectos se sentirán mucho más allá de Irán. El precio del crudo Brent, el referente internacional, subió un 7% para situarse alrededor de 102 dólares por barril el lunes. Costaba aproximadamente 70 dólares por barril antes de la guerra.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien ha enfrentado críticas internas por el resultado inconcluso de la guerra, expresó el lunes su apoyo a la "postura firme" de Trump para imponer un bloqueo naval a Irán.

En España, donde el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha sido el crítico más intenso de Europa de las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, la ministra de Defensa, Margarita Robles, arremetió contra el bloqueo.

"Creo que es algo sin sentido, sin razón, y esto pues es un episodio más de toda esta deriva a la que se nos ha metido, se nos ha querido meter al mundo entero", dijo Robles el lunes a la cadena española TVE.

Irán dice: "Si ustedes pelean, nosotros pelearemos"

Altos funcionarios iraníes amenazaron con represalias.

Ebrahim Rezaei, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, desestimó las advertencias de Estados Unidos sobre un posible bloqueo como "más ficción que realidad", al tiempo que advirtió que Teherán estaba preparado para responder si la situación escala militarmente.

"Haría que la situación actual en la que está (Trump) sea más complicada y haría que el mercado —del que él está enojado— sea más turbulento. Y también podríamos revelar otras cartas que no hemos usado en el juego", indicó en X.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, se dirigió a Trump en un comunicado: "Si ustedes pelean, nosotros pelearemos".

La tregua se mantiene, pero es frágil

La amenaza de bloqueo se produjo después de que conversaciones maratónicas entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin acuerdo el sábado.

El vicepresidente estadounidense JD Vance señaló que las conversaciones se estancaron después de que Irán se negara a aceptar los términos estadounidenses contra el desarrollo de un arma nuclear.

Irán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, ha tomado medidas que podrían darle la capacidad de construir un arma nuclear, incluido el enriquecimiento de uranio a niveles cercanos al grado armamentístico y el desarrollo de misiles de largo alcance potencialmente capaces de transportar una bomba.

Los negociadores iraníes no pudieron aceptar todas las "líneas rojas" de Estados Unidos, apuntó un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a describir posiciones oficialmente. Esas líneas incluían que Irán nunca obtenga un arma nuclear, ponga fin al enriquecimiento de uranio, desmantele las principales instalaciones de enriquecimiento y permita la recuperación de su uranio altamente enriquecido, además de abrir el estrecho de Ormuz y terminar el financiamiento a sus milicias aliadas: Hamás, Hezbollah y los hutíes.

El embajador de Irán en India, Mohammad Fathali, sostuvo que los principales puntos de fricción para Teherán eran su programa nuclear, reparaciones de guerra y alivio de sanciones.

Ni Irán ni Estados Unidos indicaron qué ocurrirá después de que el alto el fuego expire el 22 de abril. Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, 2.055 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo, y han dañado infraestructura en media docena de países.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, aseguró que su país intentará facilitar un nuevo diálogo en los próximos días.

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, cuyo país ha respaldado los esfuerzos de mediación, sugirió que el alto al fuego podría extenderse de 45 a 60 días para permitir más negociaciones.

___________________________________

Corder reportó desde La Haya, Holanda, Frankel desde Nueva York. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel; Collin Binkley y Ben Finley en Washington; Kareem Chehayeb en Beirut; Sheikh Saaliq en Nueva Delhi; Jill Lawless en Londres y Ghaya Ben Mbarek en Túnez.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.