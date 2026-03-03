logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Israel activa sistema para salida de turistas

El Ministerio de Turismo de Israel ofrece transporte hacia Egipto a partir del 4 de marzo

Por El Universal

Marzo 03, 2026 11:13 a.m.
A
Israel activa sistema para salida de turistas

Ante el conflicto en Medio Oriente y el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, la embajada de México en territorio israelí informó que ese país abrió un registro para la salida de personas.

La embajada de México indicó que el Ministerio de Turismo de Israel puso a disposición de los turistas un sistema de registro para apoyar su salida del país.

En el aviso a la comunidad mexicana, indicó que este sistema incluye posible transporte hacia el cruce fronterizo de Taba, Egipto, a partir de este miércoles 4 de marzo.

La representación diplomática compartió el formulario de registro:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades de Israel informaron que los lineamientos de protección civil en todo el país no cambian y continuarán en el nivel "actividad esencial" hasta el sábado 7 de marzo.

Einat Keanz Neiger, embajadora de Israel en México, pidió a quienes estén en su país seguir las indicaciones de las autoridades locales, cuidarse, ir a los refugios ante amenazas y estar en contacto con la embajada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Israel activa sistema para salida de turistas
Israel activa sistema para salida de turistas

Israel activa sistema para salida de turistas

SLP

El Universal

El Ministerio de Turismo de Israel ofrece transporte hacia Egipto a partir del 4 de marzo

Pakistán despliega sus tropas tras las protestas
Pakistán despliega sus tropas tras las protestas

Pakistán despliega sus tropas tras las protestas

SLP

AP

Pakistán atacó la la base de Bagram
Pakistán atacó la la base de Bagram

Pakistán atacó la la base de Bagram

SLP

EFE

El mando afgano confirmó una respuesta inmediata contra instalaciones en suelo paquistaní

Civiles libaneses huyen tras ataques
Civiles libaneses huyen tras ataques

Civiles libaneses huyen tras ataques

SLP

AP