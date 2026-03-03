Israel activa sistema para salida de turistas

Ante el conflicto en Medio Oriente y el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, la embajada de México en territorio israelí informó que ese país abrió un registro para la salida de personas.

La embajada de México indicó que el Ministerio de Turismo de Israel puso a disposición de los turistas un sistema de registro para apoyar su salida del país.

En el aviso a la comunidad mexicana, indicó que este sistema incluye posible transporte hacia el cruce fronterizo de Taba, Egipto, a partir de este miércoles 4 de marzo.

La representación diplomática compartió el formulario de registro:

Las autoridades de Israel informaron que los lineamientos de protección civil en todo el país no cambian y continuarán en el nivel "actividad esencial" hasta el sábado 7 de marzo.

Einat Keanz Neiger, embajadora de Israel en México, pidió a quienes estén en su país seguir las indicaciones de las autoridades locales, cuidarse, ir a los refugios ante amenazas y estar en contacto con la embajada.