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Israel mata en ataques a diez personas en Gaza

Por AP

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Israel mata en ataques a diez personas en Gaza
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      Jerusalén, Israel.- Los ataques aéreos en Gaza y los informes de que Israel iniciaron el miércoles una incursión en el enclave sembraron más dudas sobre cualquier avance logrado por los recientes esfuerzos de Estados Unidos para sacar adelante el frágil alto el fuego.

      Al menos 10 personas murieron el miércoles en dos ataques, según hospitales locales y la Media Luna Roja palestina, apenas dos días después de que, según informes, negociadores de Estados Unidos pidieron a Israel reducir los ataques en la Franja de Gaza. 

      El ejército de Israel indicó que uno de los ataques del miércoles, en Nuseirat, alcanzó a un comandante de Hamás que había participado en el ataque encabezado por el grupo rebelde en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que 1.200 personas, en su mayoría civiles, murieron y 251 fueron secuestradas. Un segundo ataque en la zona de Tuffah, en Ciudad de Gaza, alcanzó a otro comandante de Hamás que planeaba llevar a cabo ataques contra tropas israelíes, señaló el ejército.

      La Media Luna Roja palestina informó que, en el ataque del miércoles contra una comisaría en Ciudad de Gaza, al menos nueve personas murieron y otras 15 resultaron heridas.

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