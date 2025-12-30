Israel prohíbe operaciones de organizaciones humanitarias en Gaza

JERUSALÉN (AP) — Israel anunció el martes que suspenderá a más de dos docenas de organizaciones humanitarias, incluyendo a Médicos Sin Fronteras y CARE, por no cumplir con sus nuevas normas para evaluar a las organizaciones internacionales que trabajan en Gaza.

Israel dice que las normas están destinadas a prevenir que Hamás y otros grupos armados se infiltren en las organizaciones de ayuda. Pero las organizaciones dicen que las normas son arbitrarias y advirtieron que la nueva prohibición perjudicaría a una población civil que necesita urgentemente ayuda humanitaria.

Israel asegura que Hamás está desviando suministros de ayuda, una acusación que la ONU y los grupos de ayuda niegan. Las nuevas normas, anunciadas por Israel a principios de este año, requieren que las organizaciones de ayuda registren los nombres de sus trabajadores y proporcionen detalles sobre financiamiento y operaciones para continuar trabajando en Gaza.

Las nuevas regulaciones incluyen requisitos ideológicos que abarcan descalificar organizaciones que han llamado a boicots contra Israel, negado el ataque del 7 de octubre o expresado apoyo a cualquiera de los casos en tribunales internacionales contra soldados o líderes israelíes.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel dijo que más de 30 grupos, alrededor del 15% de las organizaciones que operan en Gaza, no cumplieron y que sus operaciones serían suspendidas. También dijo que Médicos Sin Fronteras, uno de los grupos más grandes y conocidos en Gaza, no respondió a las afirmaciones israelíes de que algunos de sus trabajadores estaban afiliados a Hamás o la Yihad Islámica.

"El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida, la explotación de los marcos humanitarios para el terrorismo no lo es", dijo Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora.

MSF dijo que la decisión de Israel tendrá un impacto catastrófico en su trabajo en Gaza, donde apoyan alrededor del 20% de las camas hospitalarias y un tercio de los nacimientos. La organización también negó las acusaciones de Israel sobre su personal.

"MSF nunca emplearía conscientemente a personas involucradas en actividades militares", dijo la organización.

"Personal local agotado"

Mientras Israel afirmó que la decisión tendría un impacto limitado en el terreno, las organizaciones afectadas dijeron que el momento, a menos de tres meses de que inició un frágil cese del fuego, era devastador.

"A pesar del alto el fuego, las necesidades en Gaza son enormes y, sin embargo, nosotros y docenas de otras organizaciones estamos y seguiremos siendo bloqueados para llevar asistencia esencial que salva vidas", señaló Shaina Low, asesora de comunicaciones para el Consejo Noruego para Refugiados, que también ha sido suspendido.

"No poder enviar personal a Gaza significa que toda la carga de trabajo recae en nuestro personal local agotado", agregó Low.

Algunos grupos de ayuda dicen que no presentaron la lista de personal palestino como exigió Israel por temor a que sean blanco de Israel y debido a las leyes de protección de datos en Europa.

"Proviene de una perspectiva legal y de seguridad. En Gaza, vimos a cientos de trabajadores humanitarios ser asesinados", explicó Low.

La decisión de no renovar las licencias de los grupos de ayuda significa que las oficinas en Israel y Jerusalén Este cerrarán, y las organizaciones no podrán enviar personal internacional o ayuda a Gaza.

Israel dice que los milicianos explotan a los grupos de ayuda

Según el ministerio, la decisión significa que a los grupos de ayuda se les revocará la licencia el 1 de enero, y si están ubicados en Israel, deberán salir antes del 1 de marzo. Pueden apelar la decisión.

El organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria a Gaza, COGAT, dijo que las organizaciones en la lista contribuyen con menos del 1% del total de la ayuda que ingresa a la Franja de Gaza, y que la ayuda continuará ingresando de más de 20 organizaciones que sí recibieron permisos para seguir operando en Gaza.

"El proceso de registro está destinado a prevenir la explotación de la ayuda por parte de Hamás, que en el pasado operó bajo la cobertura de ciertas organizaciones internacionales de ayuda, consciente o inconscientemente", dijo COGAT en un comunicado.

Esta no es la primera vez que Israel intenta tomar medidas enérgicas contra las organizaciones humanitarias internacionales. A lo largo de la guerra, Israel ha acusado a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA) de estar infiltrada por Hamás, utilizando sus instalaciones y tomando ayuda. La ONU lo niega. La UNRWA, la principal agencia de la ONU que trabaja con los palestinos, ha negado ayudar conscientemente a grupos armados y dice que actúa rápidamente para purgar a cualquier militante sospechoso.

Después de meses de críticas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y sus aliados de extrema derecha, Israel prohibió a la UNRWA operar en su territorio en enero. Estados Unidos, anteriormente el mayor donante de la UNRWA, detuvo el financiamiento a la agencia a principios de 2024.

Las ONG dicen que Israel es vago sobre el uso de datos

Israel no confirmó que los datos recopilados de las nuevas regulaciones no se utilizarían para fines militares o de inteligencia, lo que genera serias preocupaciones de seguridad, dijo Athena Rayburn, directora ejecutiva de AIDA, una organización paraguas que representa a más de 100 organizaciones que operan en los territorios palestinos. Señaló que más de 500 trabajadores humanitarios han sido asesinados en Gaza durante la guerra.

"Aceptar que una parte del conflicto evalúe a nuestro personal, especialmente bajo las condiciones de ocupación, es una violación de los principios humanitarios, específicamente la neutralidad y la independencia", dijo.

Rayburn indicó que las organizaciones expresaron sus preocupaciones y ofrecieron alternativas a la presentación de listas de personal, como la evaluación por terceros, pero que Israel se negó a participar en cualquier diálogo.

Niña palestina muerta en Gaza

Una niña de 10 años murió y otra persona resultó herida por disparos israelíes en la ciudad de Gaza cerca de la Línea Amarilla que delimita las áreas bajo control israelí, dijo el martes el Hospital Shifa del territorio.

El ejército israelí no comentó sobre el incidente, pero ha dicho que las tropas que operan cerca de la Línea Amarilla apuntarán a cualquiera que se acerque o amenace a los soldados.

El Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno dirigido por Hamás, dijo el lunes que 71.266 palestinos han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra. El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo. Las Naciones Unidas y expertos independientes consideran al Ministerio de Salud como la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel cuestiona las cifras, pero no ha proporcionado propias.