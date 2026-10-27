Israel vive crucial elección

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Jerusalén, Israel.- Israel acude hoy a las urnas en sus primeras elecciones parlamentarias tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y cuyo devenir pasa por entregarse nuevamente a Benjamín Netanyahu, el primer ministro más longevo de su historia, o por una coalición sionista de centroderecha con un marcado cariz militar.

El Likud de Netanyahu aspira a repetir fórmula de Gobierno junto a la derecha supremacista religiosa -cuya cara más visible es el ministro Itamar Ben Gvir- y partidos ultraordoxos.

Frente a ellos, se perfila un bloque encabezado por el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot (Yashar!), con la derecha nacionalista de Beyajad; y Los Demócratas, considerados de izquierda en Israel y liderados por Yair Golán, otrora subjefe del Estado Mayor.

En un contexto de convulsión, las últimas encuestas -publicadas el pasado viernes- arrojan que ambos bloques estarían prácticamente empatados, con entre 52 y 56 escaños para los opositores y 50 para la actual coalición de Gobierno, lejos de la cifra mágica de 61 escaños en el Parlamento necesaria para poder gobernar.

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Un total de 7,3 millones de israelíes están llamados a votar -incluidos 810,000 residentes en el exterior que han viajado para ejercer su derecho al sufragio- en unas elecciones que han contado con una campaña electoral particularmente discreta, en la que Netanyahu ha sido protagonista de escasos actos públicos.

Durante la campaña, Netanyahu ha mantenido que su coalición debe seguir en el poder para acabar "definitivamente" con la "amenaza nuclear iraní y se ha ufanado del apoyo público de Trump hacia su candidatura.