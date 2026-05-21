Itamar Ben-Gvir genera polémica con videos de detenidos en Gaza

JERUSALÉN (AP) — El ministro ultraderechista de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, tiene un largo historial como provocador. Esta semana, Ben-Gvir desató la indignación mundial tras promover un video de sí mismo burlándose de activistas de una flotilla hacia Gaza que fueron detenidos por su fuerza policial.

Aunque le negaron el ingreso al ejército cuando era adolescente debido a sus posturas extremas, Ben-Gvir, de 50 años, logró ascender hasta convertirse en una de las personas más poderosas del país tras operar durante décadas en los márgenes de la extrema derecha.

Sus tácticas provocaron una reacción adversa esta semana, ya que líderes extranjeros —e incluso el primer ministro y socio de coalición Benjamin Netanyahu— condenaron su trato ante las cámaras a unos 430 detenidos de la Flotilla Global Sumud.

En un video, se ve a Ben-Gvir agitando una gran bandera israelí sobre detenidos encorvados cuyas manos parecen estar atadas. En otro, se burla de un detenido arrodillado con las muñecas sujetas con bridas plásticas, gritándole "Am Yisrael Chai" —"La nación de Israel vive" en hebreo—. En otro, se puede ver a los detenidos —con la frente pegada al suelo de un corral al aire libre— mientras suena el himno nacional israelí y guardias armados los rodean.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un joven fuera de la ley

Ben-Gvir ha sido condenado ocho veces por delitos que incluyen racismo y apoyo a una organización terrorista.

El ejército le prohibió cumplir el servicio militar obligatorio cuando era adolescente, al considerar que sus posturas eran demasiado extremas.

Ben-Gvir ganó notoriedad en su juventud como seguidor del fallecido rabino radical Meir Kahane. Se convirtió por primera vez en una figura nacional cuando arrancó el adorno del capó del auto del entonces primer ministro Yitzhak Rabin en 1995.

"Llegamos a su auto, y también llegaremos a él", afirmó, pocas semanas antes de que Rabin fuera asesinado por un extremista judío opuesto a sus esfuerzos de paz con los palestinos.

Dos años después, asumió la responsabilidad de orquestar una campaña de protestas que incluyó amenazas de muerte, la cual obligó a la cantante irlandesa Sinead O´Connor a cancelar un concierto por la paz en Jerusalén.

Paso a la corriente principal

El ascenso político de Ben-Gvir fue la culminación de años de esfuerzos del legislador, hábil con los medios, por ganar legitimidad. Pero también reflejó un giro hacia la derecha del electorado israelí que llevó su ideología religiosa ultranacionalista a la corriente principal y redujo las esperanzas de independencia para los palestinos.

Ben-Gvir se formó como abogado y obtuvo reconocimiento como un exitoso defensor de judíos extremistas acusados de violencia contra palestinos.

Con ingenio rápido y un talante jovial, Ben-Gvir también se convirtió en una presencia popular en los medios, lo que le allanó el camino para entrar en la política. Fue elegido por primera vez al Parlamento en 2021.

Ben-Gvir ha pedido deportar a sus oponentes políticos. En un episodio ocurrido en 2022, blandió una pistola y alentó a la policía a abrir fuego contra palestinos que lanzaban piedras en un tenso vecindario de Jerusalén.

En su cargo en el gabinete, Ben-Gvir supervisó la fuerza policial del país. Usó su influencia para alentar a Netanyahu a seguir adelante con la guerra en Gaza y recientemente se jactó de haber bloqueado esfuerzos anteriores para alcanzar un alto el fuego.

Como ministro de Seguridad Nacional, ha alentado a la policía a adoptar una línea dura contra los manifestantes antigubernamentales.

Un ministro controvertido

Ben-Gvir, que vive en el asentamiento israelí de Kiryat Arba en Cisjordania, aseguró su puesto en el gabinete tras las elecciones de 2022 que llevaron al poder a Netanyahu y a sus socios de extrema derecha, incluido el partido Poder Judío de Ben-Gvir.

"Durante el último año he estado en una misión para salvar a Israel", declaró a los periodistas antes de esas elecciones. "Millones de ciudadanos esperan un gobierno de derecha real. Ha llegado el momento de darles uno".

Ben-Gvir ha sido un imán de controversia durante todo su mandato: alentó la distribución masiva de pistolas entre ciudadanos judíos, respaldó el polémico intento de Netanyahu de reformar el sistema legal del país y con frecuencia arremetió contra líderes de Estados Unidos por lo que consideró desaires contra Israel.

Supervisa la fuerza policial del país, el servicio penitenciario y las unidades de la policía fronteriza que operan en la Cisjordania ocupada por Israel.

Durante la guerra en Gaza, que comenzó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Ben-Gvir se pronunció repetidamente en contra del ingreso de ayuda humanitaria al territorio, aun cuando expertos advertían sobre una hambruna en ciernes.

En julio de 2025, fue uno de dos ministros israelíes sancionados por Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega por presuntamente "incitar a la violencia extremista" contra palestinos en la Cisjordania ocupada por Israel. Países Bajos le ha prohibido entrar al país.

Recientemente celebró en el Parlamento de Israel cuando el órgano aprobó la pena de muerte para palestinos condenados por asesinar a israelíes, un proyecto de ley que él encabezó.

Renuncia y regreso al gabinete de Netanyahu

Ben-Gvir renunció temporalmente al gabinete de Netanyahu el año pasado para expresar su desaprobación del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Ese alto el fuego se extendió del 19 de enero al 1 de marzo. La renuncia de Ben-Gvir no detuvo el alto el fuego, pero sí debilitó la coalición de gobierno de Netanyahu.

El ministro se reincorporó al gabinete cuando Israel puso fin al alto el fuego y volvió al combate activo en Gaza en marzo de 2025. Permaneció en el gabinete de Netanyahu durante el actual alto el fuego en Gaza.