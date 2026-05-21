Utiliza EU acusaciones por "narcotráfico" para perseguir a la izquierda: Evo Morales

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó al Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, de utilizar el combate al narcotráfico como una herramienta de persecución política contra gobiernos y movimientos de izquierda en América Latina.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el exmandatario aseguró que Washington "usa el narcotráfico con intereses netamente geopolíticos" y sostuvo que las acusaciones de vínculos con el crimen organizado contra él y otros mandatarios de la región forman parte de una estrategia histórica de intervención.

"Así como la Guerra Fría, el Plan Cóndor o la guerra contra el terrorismo, ahora usan la guerra contra el narcotráfico. Para el capitalismo todos los movimientos sociales somos terroristas", afirmó Morales, quien actualmente enfrenta investigaciones y acusaciones en Bolivia que él denuncia como parte de una persecución política.

"Que EU controle sus bancos"

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El líder boliviano insistió en que Washington no tiene una verdadera intención de combatir al narcotráfico y aseguró que, de existir esa voluntad, "Estados Unidos controlaría sus bancos" y eliminaría el secreto financiero.

"Si hubiera la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos controlaría sus bancos. No hay secreto bancario. Estoy convencido, no hay lucha contra el narcotráfico de parte de Estados Unidos".

Morales aseguró que esta estrategia del combate al narcotráfico en América Latina tiene como único objetivo señalar a distintos líderes latinoamericanos.

"A los partidos de izquierda, presidentes de izquierda o del pueblo, dirigentes sindicales usan el tema del narcotráfico, caso Maduro, Cártel de los soles, con ese motivo cercan y ahora acá está procesado por narcotraficante. Nada, no hay ninguna prueba".

Las declaraciones de Evo surgen en medio de la crisis política que vive Bolivia, donde el Gobierno del Presidente Rodrigo Paz ha acusado a Morales de instigar protestas y bloqueos, además de vincular a sus seguidores con redes criminales. Funcionarios bolivianos incluso han anunciado que buscarán apoyo de Estados Unidos para encontrar pruebas que relacionen al exmandatario con el narcotráfico.

Evo Morales aseguró en que Washington no tiene una verdadera intención de combatir al narcotráfico y aseguró que, de existir esa voluntad

Washington protege a mandatarios de derecha

Al respecto, el exmandatario denunció que gobiernos de derecha de América Latina y funcionarios ligados al narcotráfico reciben protección internacional. Morales indicó que después del cambio de Gobierno en Bolivia esperaba que algunos exfuncionarios fueran encarcelados por presuntos nexos con el crimen organizado, pero eso nunca ocurrió.

"Presidentes y ministros de derecha, varios de ellos vinculados al narcotráfico, han sido protegidos. Tras el golpe de Estado, muchos nombres eran públicamente conocidos y yo pensé que el gobierno de Rodrigo los investigaría e incluso los encarcelaría. Pero no ocurrió nada. Cuando intentamos indagar, la respuesta fue clara: Estados Unidos los protege porque son sus agentes. Por favor".

Morales acusó al Gobierno de Estados Unidos de crear toda clase de montajes contra diversos dirigentes populares. Recordó que cuando era Diputado sus compañeros le aconsejaban nunca soltar su equipaje durante viajes internacionales para evitar montajes.

"Hay que cuidarse de ciertos montajes, siembra de pruebas. Son expertos para sembrar pruebas. Especialmente a los dirigentes sindicales, dirigentes políticos. Cuando yo era Diputado viajaba, me recomendaron mis hermanos mayores: 'No mandes tu maleta o tu mochila en la maletera, sino en tu espalda, en tu pulmón.' En Lima intentaron montar, intentaron quitarme mi maletita, no me dejé y ahí tenían preparado cómo montar, cómo sembrar pruebas. Me salvé felizmente".

Morales sostuvo además que los gobiernos progresistas y antiimperialistas son los principales objetivos de estas estrategias. "Con principios antiimperialistas, anticolonialistas, procesados, perseguidos, hasta injustamente detenidos", señaló.

En la entrevista, Alejandro Páez y Álvaro Delgado le preguntaron a Morales sobre qué le diría al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si lo tuviera enfrente. Morales respondió que exigiría respeto a la soberanía de América Latina y el fin de las políticas intervencionistas estadounidenses.

"Primero, que respete la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, que las relaciones diplomáticas sean de respeto mutuo. Respetamos, nos respeten", expresó.

También pidió terminar con la presencia militar estadounidense en la región y abandonar doctrinas históricas de dominación hemisférica. "Que acabe con la Doctrina Monroe, que acabe con el Destino Manifiesto y que acabe con las bases militares", afirmó.

Morales añadió que una potencia mundial debería ayudar a los pueblos más pobres mediante políticas sociales y no mediante intervenciones militares.

"Si creen que es potencia, incondicionalmente ayude, porque una potencia, si es potencia, ayuda fundamentalmente con políticas o programas sociales para gente humilde. No tienen derecho a intervenir ni a hacer bases militares", dijo.

Las declaraciones del exmandatario se producen en un momento de alta tensión política en Bolivia, donde las protestas encabezadas por sectores afines a Morales mantienen bloqueos y movilizaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz, mientras Estados Unidos ha manifestado respaldo al actual mandatario boliviano y ha advertido sobre un posible intento de desestabilización en el país sudamericano.