Juicio contra Caro Quintero en NY comenzará hasta 2027

El juez Frederic Block fijó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, en Nueva York, Estados Unidos.

Fecha y proceso judicial de Rafael Caro Quintero

Sin embargo, la situación podría cambiar si el capo mexicano llega antes a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, compareció este jueves ante el juez Block en la corte del Distrito Este de Nueva York para una audiencia previa al inicio de juicio.

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El capo está acusado, entre otros cargos, de dirigir una empresa criminal y de asesinato, incluyendo el secuestro, tortura y homicidio de Enrique Camarena, agente especial de la DEA, en 1985.

Condiciones de reclusión y defensa legal

Caro Quintero se dice no culpable en EU y pide relajar su aislamiento.

Caro Quintero fue uno de los 29 narcotraficantes y criminales que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025. Su primera comparecencia ante el juez Brian Cogan ocurrió un día después.

El mexicano se declaró no culpable de los cargos que se le imputan y desde su reclusión la defensa ha pedido, infructuosamente, relajar las severas condiciones de aislamiento en que se encuentra.

El defensor Mark DeMarco se ha quejado de que su cliente está recluido en el Centro Metropolitano de Detención, en una celda de 3.3 metros cuadrados en la que el equipo legal ni siquiera puede reunirse con él para preparar adecuadamente el caso, debido a que está sometido a Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés) que incluyen 23 horas de aislamiento. La defensa alega que el acusado enfrenta serios problemas de salud.

La fiscalía acordó no buscar la pena de muerte contra Caro Quintero, quien podría ser condenado a cadena perpetua.

Antes de la audiencia del 8 de marzo de 2027, habrá una audiencia de seguimiento el próximo 17 de junio.

Aunque Caro Quintero tiene la posibilidad de negociar, expertos legales en Estados Unidos señalan que sería prácticamente imposible que el gobierno de Estados Unidos acepte en su caso, dado el asesinato de Camarena. Incluso en su primera comparecencia hubo agentes de la DEA presentes, a manera de subrayar que el crimen de su compañero no tiene perdón.