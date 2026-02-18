Juicio en Polonia a obispo por presunto encubrimiento de abusos

VARSOVIA, Polonia (AP) — Un obispo polaco fue a juicio el miércoles, acusado de no informar de inmediato a las autoridades sobre el presunto abuso sexual de niños por parte de dos sacerdotes de su diócesis.

Es la primera vez que un obispo polaco es juzgado por abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes bajo su autoridad.

Durante mucho tiempo, la Iglesia católica fue la máxima autoridad moral en Polonia tras haber desempeñado un papel inspirador durante la ocupación y el dominio extranjero y haber respaldado al movimiento anticomunista Solidaridad en la década de 1980.

Sin embargo, años de ajustes de cuentas por los abusos del clero y décadas de encubrimiento por parte de superiores religiosos han dañado la credibilidad de la jerarquía, que dio a Polonia a su católico más famoso, san Juan Pablo II.

Se acusa a jerarcas de la Iglesia de ignorar los delitos o, en algunos casos, de proteger a sacerdotes trasladándolos a nuevos destinos una vez que los escándalos se hicieron públicos. En un informe divulgado en 2019 por la Conferencia Episcopal Polaca, el órgano eclesiástico central, se indica que, entre 1990 y 2018, se presentaron ante la Iglesia 382 denuncias de abuso sexual contra sacerdotes.

Según el derecho interno de la Iglesia católica, los obispos no están obligados a informar a la policía sobre sospechas de abuso por parte de sus sacerdotes, y durante décadas, mantuvieron los casos dentro de la institución, prefiriendo proteger la reputación de la Iglesia a costa de las víctimas.

Incluso en países que han afrontado los abusos, es muy inusual que un obispo se enfrente a un proceso penal por no denunciar abusos ante las fuerzas del orden. En Francia, en medio de revelaciones sobre el devastador legado de abusos de la Iglesia, un tribunal condenó en 2019 al cardenal de Lyon, Philippe Barbarin, por encubrir los delitos sexuales de un sacerdote abusador, pero la condena fue revocada en apelación dos años después.

Según la Agencia de Prensa Polaca, los fiscales sostuvieron el miércoles ante el tribunal que el obispo Andrzej Jez debió informar de inmediato a las autoridades al recibir información creíble sobre el presunto abuso infantil cometido por sacerdotes en su diócesis.

En el caso de los dos sacerdotes bajo la supervisión de Jez, la Iglesia católica sí realizó investigaciones internas y denunció a los sacerdotes ante las autoridades. Pero los fiscales argumentaron que la ley exige informar sin demora.

Jez enfrenta hasta tres años de prisión si es declarado culpable. El clérigo afirma ser inocente y asegura que informó a las autoridades tan pronto como la Iglesia aclaró los hechos y una vez que tuvo conocimiento de la obligación legal de hacerlo.

Ha ejercido como obispo en la diócesis de Tarnow, en el sur de Polonia, desde 2012.

"Expreso mi pesar y mis disculpas a todos los que resultaron perjudicados y a otras personas que sufrieron por esto, lo cual incluye a menudo a las familias", manifestó Jez el miércoles.