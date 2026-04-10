Jurado delibera demanda antimonopolio contra Live Nation en EE.UU.

NUEVA YORK (AP) — Las deliberaciones del jurado comenzaron el viernes en un caso antimonopolio que enfrenta a 34 estados de Estados Unidos contra el gigante de los conciertos Live Nation Entertainment.

Los estados sostienen en el caso civil que la empresa y su división de venta de entradas, Ticketmaster, monopolizan la industria y elevan los precios para ver música en vivo.

Live Nation afirma que hay más competencia que nunca y que la empresa actúa de manera justa en medio del auge del negocio de conciertos en Estados Unidos.

Poco después de iniciar las deliberaciones, el jurado del tribunal federal de Manhattan comunicó al juez que quería revisar ciertos testimonios presentados durante el juicio de cinco semanas.

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Los estados continuaron con su caso después de que el gobierno federal llegara a un acuerdo el mes pasado.

El Departamento de Justicia indicó que había obtenido concesiones importantes de Live Nation, en particular en la venta de entradas en decenas de anfiteatros de la empresa.

Un abogado de los estados señaló en los alegatos finales el jueves que Live Nation controla el 86% del mercado de conciertos y el 73% del mercado total cuando se incluyen los eventos deportivos.

El abogado de Live Nation manifestó que la empresa no está ocultando el hecho de que es la mayor compañía de entretenimiento y la mayor vendedora de entradas del país. Pero, añadió el abogado: "El éxito no va en contra de las leyes antimonopolio en Estados Unidos".