La Casa Blanca gestiona la difusión de los archivos Epstein

La Casa Blanca está gestionando la cuenta en la red social X del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco de la publicación de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el ex financista acusado de delitos sexuales que se suicidó en prisión en 2019. Así lo informó el portal Axios, citando fuentes familiarizadas con el proceso.

Según esas fuentes, la administración estadounidense estima que será necesaria al menos una semana más para completar la difusión de la totalidad de los documentos vinculados al caso Epstein, cuya publicación fue ordenada por ley.

La información se conoce en medio de una fuerte atención política y mediática sobre los llamados "archivos Epstein", luego de que el Departamento de Justicia hiciera públicas en los últimos días decenas de miles de páginas, algunas de las cuales contienen referencias a figuras políticas y públicas de alto perfil. El propio Departamento advirtió que parte del material incluye afirmaciones "falsas o sensacionalistas" y subrayó que la divulgación se realiza respetando las protecciones legales para las víctimas.

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 acusado de tráfico sexual de menores y murió un mes después en su celda de una cárcel federal de Nueva York, en un aparente suicidio mientras aguardaba juicio. Su muerte y sus vínculos con personalidades del mundo político, financiero y social generaron durante años especulaciones, investigaciones y pedidos de transparencia.

En noviembre pasado, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos no clasificados relacionados con las investigaciones sobre Epstein, en un formato accesible y descargable. La normativa contempla excepciones y redacciones para proteger información sensible y la identidad de las víctimas.

De acuerdo con Axios, la decisión de la Casa Blanca de supervisar directamente la comunicación a través de la cuenta oficial del Departamento de Justicia en X responde a la intención de controlar el flujo de información y evitar interpretaciones erróneas o manipulaciones políticas durante la fase final de publicación de los documentos.

El nombre del presidente Trump aparece mencionado en algunos de los documentos divulgados, en particular en registros de contactos y comunicaciones vinculadas al entorno social de Epstein durante las décadas de 1990 y 2000. Trump ha negado reiteradamente cualquier implicación indebida y sostuvo públicamente que rompió relaciones con Epstein años antes de que estallara el escándalo judicial.

El Departamento de Justicia indicó que la sola mención de nombres en los archivos no implica acusaciones ni responsabilidades penales, y reiteró que muchos documentos reflejan declaraciones no verificadas o material recopilado durante investigaciones preliminares.