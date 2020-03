La epidemia del coronavirus aumenta en España y se acelera en Madrid

La expansión del coronavirus se aceleró en España y, sobre todo, en la región de Madrid, que concentra casi la mitad de los 2.152 contagios y 31 de los 50 fallecimientos, y donde algunos hospitales están "muy saturados" y trabajan con un estrés "muy importante", informó este miércoles el Ministerio de Sanidad.



Madrid amaneció hoy con mucha menos densidad de personas en las calles, de automóviles y congestión del transporte público que cualquier otro día laborable debido a la suspensión de las clases en todos los niveles educativos durante 15 días para tratar de frenar la epidemia.



Los hospitales de la región concentran el 82 % (126 pacientes) de todos los enfermos ingresados en unidades de cuidados intensivos.



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, atribuyó la alta incidencia de la enfermedad en Madrid a varios focos de contagio en residencias y centros de ancianos, más proclives a padecer problemas crónicos de salud y a sufrir consecuencias graves.



ESPAÑA, SEGUNDO PAÍS EUROPEO CON MÁS CASOS



Con estos datos, España pasa a ser el segundo país europeo con más casos notificados hasta el momento (la semana pasada era el cuarto), después de Italia (10.146), Francia Francia (1.784) y Alemania (1.296), según datos del Ministerio de Sanidad.



En unas declaraciones radiofónicas, la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la española Maria Neira, vaticinó hoy un incremento del número de infecciones en el país, pero recordó que "el 80 % tendrá síntomas muy leves o moderados" y pidió "responsabilidad" y "sentido común" a la población.



Según el Ministerio de Sanidad, los resultados de las medidas empezarán a comprobarse dentro de nueve o diez días y, si todo "va muy bien", en dos meses podría no haber transmisión.



El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, recordó hoy que un Consejo de Ministros extraordinario aprobará mañana medidas "contundentes y meditadas" tanto laborales como económicas para paliar los efectos de la epidemia y los planes de contención para familias y empresas.



El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, vaticinó en Washington que la economía española tendrá en 2020 un crecimiento menor al 1,6 % pronosticado en enero, debido al impacto de la epidemia, y pidió al Gobierno "medidas temporales de carácter extraordinario" como dotar de recursos suficientes al sector sanitario.



MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MADRID



Madrid, la región más afectada, es la tercera más poblada de España, con 6,7 millones de habitantes, pero concentrada en una superficie de 8.000 kilómetros cuadrados.



Además de la suspensión de clases, que afecta a 1,6 millones de estudiantes en esta región, la actividad del Parlamento español y del regional madrileño quedó también paralizada desde hoy durante una y dos semanas, respectivamente. Precisamente, tres diputados nacionales dieron positivo en las pruebas hasta ahora.



Otras instituciones y entidades administrativas y de todo tipo ha restringido el acceso o cerrado temporalmente, como la Biblioteca Nacional de España, Casa de América, Casa Árabe y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, mientras que miles de empleados públicos y privados aplican ya el teletrabajo para minimizar la propagación del virus.



Y el Ministerio de Cultura anunció hoy que mañana cerrarán también sus grandes museos en Madrid, como el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, además de la Filmoteca Nacional.



Las autoridades madrileñas aconsejaron también a las personas de más edad o con enfermedades previas que eviten el transporte público, ya que son los grupos de más riesgo.



Las medias restrictivas causaron una menor afluencia de personas a museos, cines o zonas más turísticas de la ciudad, y afectaron a las actividades comerciales y profesionales y en la vida cotidiana de miles de ciudadanos, como los padres que han tenido que improvisar soluciones para que sus hijos menores no se queden solos en casa porque las escuelas están cerradas.



MÁS RESTRICCIONES TAMBIÉN FUERA DE LA CAPITAL



Tras Madrid, las regiones más afectadas son País Vasco (225 casos) y La Rioja (185), en el norte de España; y Cataluña (156), en el noreste, con 138 altas médicas desde el inicio del brote en toda España.



Tampoco habrá clases durante dos semanas en La Rioja, en la ciudad de Vitoria (capital del País Vasco), donde el contagio es más agudo.



En Barcelona, la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, uno de los monumentos españoles más famosos, reducirá desde mañana la entrada simultánea a mil personas; y las autoridades de Valencia (este) aplazaron las Fallas, unas famosas fiestas de interés turístico internacional, previstas para la próxima semana.



Otros eventos de gran interés turístico, como las celebraciones de la Semana Santa, siguen en el aire, con el temor de regiones y ciudades a un fuerte impacto económico, en un país donde el turismo es un motor clave de la economía.



En las cárceles, donde hoy se conoció el primer caso de un preso contagiado, se han restringido el acceso y las visitas que no sean a través de locutorio.



Además, hoy se decidió aplazar la final de la Copa del Rey de fútbol, que se iba a disputar en Sevilla (sur) el próximo 18 de abril en Sevilla.



Este martes, entró en vigor la decisión del el Gobierno español de prohibir todos los vuelos directos con Italia (principal foco europeo de contagio) hasta el 25 de marzo, salvo algunas excepciones, entre otras medidas.