La española Noelia Castillo muere tras recibir eutanasia

Noelia Castillo Ramos

se convirtió en tendencia en redes sociales tras confirmarse que este jueves recibirá la, luego de un proceso largo tanto médico como legal en

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La joven, dey originaria de, vivió episodios que marcaron profundamente su vida. De acuerdo con su testimonio, fue víctima de al menos dos. La primera ocurrió por parte de su, quiende ella tras haber ingerido pastillas para dormir. Más adelante, sufrió otro ataque por parte de tres hombres, situación que decidióA esto se sumaronque derivaron en. En medio de ese contexto, el 4 de octubre de 2022 intentó quitarse la vida al lanzarse desde un quinto piso.Las consecuencias fueron graves: unacompleta que provocó, es decir, la pérdida de movilidad de la cintura hacia abajo, además de constantesAnte su condición, eninició el proceso para solicitar la, petición que fue avalada por especialistas médicos y por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.Sin embargo, el camino no fue sencillo. Su padre,, con el respaldo de la organización, promovió variospara impedir el procedimiento. En total, la joven tuvo que reiterar su solicitud en al menos 20 ocasiones.En una, relató elde esta"Me dijo que no tenía corazón, que no pensaba en los demás, que era mentira todo lo que decía. Me dolió [...] no me llama ni me escribe nunca. ¿Para qué me quiere viva, para tenerme en un hospital?"Laes unque busca provocar la muerte de una persona sin dolor, siempre a petición del paciente, con el objetivo de poner fin a underivado de una enfermedad.Existen diferentes formas en las que se puede aplicar la, dependiendo del contexto médico:activa: el médico realiza una acción directa, como una, para provocar la muerte de manera rápida.pasiva: se suspenden tratamientos o soportes vitales que prolongan la vida, permitiendo que la enfermedad avance de forma natural.indirecta: se administran medicamentos para aliviar el dolor, aunque estos puedan acortar la vida como efecto secundario.No. Aunque ambos conceptos están relacionados con el derecho a una, no significan lo mismo.Laestablece cómo debe actuarse médicamente en la etapa final de una enfermedad, respetando las. En cambio, laimplica intervenir directamente para adelantar la muerte y evitar sufrimiento físico o emocional extremo.Lalegal no está permitida en todos los, pero sí en varias. Entre ellos se encuentran:BajosLuxemburgoCanadáEcuadorNueva ZelandaPortugalUruguayEn América Latina,fue el primer país en permitirla, seguido por Ecuador eny Uruguay en 2025.astillo: ¿qué es lay en quées legal?