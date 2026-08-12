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Las niñas afganas,excluidas de educación

Por AP

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Las niñas afganas,excluidas de educación
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      Ankara, Turquía.- Unas 2,4 millones de niñas afganas siguen excluidas de la educación secundaria cinco años después de que los talibanes tomaron el control del país, informó una agencia de la ONU el martes, al renovar su llamado a restablecer de inmediato su derecho a la educación.

      La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con sede en París, señaló que la exclusión de mujeres y niñas de la educación equivale a una grave violación de sus derechos fundamentales.

      "Afganistán sigue siendo el único país del mundo donde las niñas y las mujeres tienen prohibido formalmente acceder a la educación secundaria y superior", declaró enfática en una conferencia de prensa por vídeo Hoda Jaberian, coordinadora de programas de la UNESCO para educación en emergencias. 

      Jaberian manifestó: "La UNESCO sigue pidiendo el restablecimiento inmediato e incondicional del derecho de las niñas y las mujeres a la educación secundaria y superior".

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