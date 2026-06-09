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León XIV aboga por migrantes

El papa dio histórico discurso en el Congreso español

Por EFE

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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León XIV aboga por migrantes
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      Madrid, Esp.- León XIV marcó este lunes el tercer día de su visita a España con un discurso histórico en el Congreso, en el que pidió una respuesta solidaria para los migrantes, y un encuentro con los obispos en el que les solicitó responder con justicia y reparación ante la "plaga" de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

      Nunca antes un papa había hablado ante el Parlamento español y León XIV se llevó siete minutos de aplausos de los legisladores y las autoridades presentes con un discurso lleno de alegatos contra la polarización política y en defensa de la vida, la dignidad humana y los migrantes.

      Según el pontífice, "la situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos".

      El papa repitió además ante los diputados y senadores su llamada a rebajar la crispación.

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      "La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación", proclamó en una intervención que después elogiaron los políticos, incluido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez.

      Asimismo, el papa León XIV se reunió con seis víctimas de abusos sexuales durante una hora en la Nunciatura de Madrid, las escuchó "con afecto y atención" y les aseguró "su cercanía y la de toda la comunidad eclesial".

      Misa en el Bernabéu

      La fe, la música, con un coro de mil voces, la emoción y la unión caracterizaron el encuentro del papa León XIV con 70.000 fieles de las diócesis de la región de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, religiosos y laicos, sobre todo latinoamericanos, una celebración de "la alegría contagiosa de un corazón que canta".

      "Nuestro corazón necesita cantar, es decir, interpretar los acontecimientos celebrando con los demás el sentido que irradian", declaró miles de familias y grupos parroquiales que acudieron al acto ´El encuentro de la Iglesia de Madrid con el papa León XIV´.

      "¡Esta es la juventud del papa!", rugía el público cuando León XIV apareció en el estadio para después entonar cánticos típicos de fútbol, a los que él respondió con aplausos.

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