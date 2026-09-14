León XIV conmemora el 11/S con oraciones

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, pidió el domingo un compromiso renovado con la paz al conmemorar el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre en su país de origen.

El pontífice, nacido en Chicago, hizo sus primeros comentarios públicos para recordar el aniversario y habló en inglés al final de su tradicional bendición dominical del mediodía desde la ventana de su estudio con vista a la plaza de San Pedro.

"Hace dos días se cumplió el 25º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos", dijo León. "Renuevo mis oraciones por quienes perdieron la vida y por quienes siguen llevando las heridas de aquel día trágico".

"En un momento en que el conflicto y la violencia afligen a tantos de nuestros hermanos y hermanas, invita a todos a rezar para que el Señor conceda al mundo su don de la paz".

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El 11 de septiembre de 2001, entonces Robert Prevost estaba en Roma asistiendo a una gran asamblea de su orden religiosa agustina. En ese momento era el superior provincial de los agustinos en Chicago. Prevost fue elegido superior de toda la orden el 14 de septiembre, día de su cumpleaños, un cargo que ocupó durante dos mandatos consecutivos hasta 2012.

Vatican News volvió a publicar extractos de su primera homilía como superior, pronunciada el 21 de septiembre de 2001. En ella, el futuro papa reflexionó sobre los atentados.

"El odio y la violencia seguirán creciendo mientras tantas personas se vean obligadas a vivir en la pobreza extrema y sean oprimidas por tantas formas de injusticia".