León XIV denuncia colonización de minerales en África durante visita a Malabo

MALABO, Equatorial Guinea (AP) — El papa León XIV llegó el martes a Guinea Ecuatorial para la cuarta y última etapa de su gira africana, y denunció la "colonización" de los minerales de África y la "sed de poder" en un país cuyo líder está en el cargo desde 1979.

Multitudes entusiastas se alinearon en la carretera desde el aeropuerto hasta la capital, Malabo, vitoreando al primer papa que visita el país desde san Juan Pablo II en 1982. León, con su capa roja formal de mozzetta, emocionó a las masas que agitaban banderas al llegar al palacio presidencial en su papamóvil de costados abiertos.

"Hay mucha alegría hoy porque esperamos 44 años para que el papa viniera", dijo Diosdao Marques, un alto funcionario católico del país. "Es una bendición para el país, esperamos que muchas cosas cambien y profundizaremos nuestra fe".

La antigua colonia española en la costa occidental africana está gobernada por el presidente que lleva más años en el poder del continente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a quien se le acusa de corrupción generalizada y autoritarismo.

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El descubrimiento de petróleo mar adentro a mediados de la década de 1990 transformó la economía de Guinea Ecuatorial prácticamente de la noche a la mañana: el petróleo representa ahora casi la mitad de su PIB y más del 90% de las exportaciones, según el Banco Africano de Desarrollo.

Sin embargo, más de la mitad de los casi 2 millones de habitantes del país vive en la pobreza. Y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch —así como procesos judiciales en Francia y España— han documentado cómo los ingresos han enriquecido a la familia gobernante Obiang en lugar de a la población general.

León, que llegó procedente de Angola, se reunió con Obiang en el palacio presidencial y luego se dirigió a autoridades gubernamentales , diplomáticos y representantes del servicio civil. Al señalar que el encuentro ocurrió en el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, León citó al difunto pontífice al denunciar las desigualdades de ingresos que, dijo, se han visto exacerbadas por una economía global centrada en la búsqueda de ganancias a toda costa.

"Esa economía mata", dijo León. "De hecho, es aún más evidente hoy que en años pasados que la proliferación de conflictos armados a menudo está impulsada por la colonización de yacimientos de petróleo y minerales, que ocurre sin consideración por el derecho internacional o la autodeterminación de los pueblos" .

Dijo que todas las autoridades públicas deben "desmantelar los obstáculos" al desarrollo sostenible y humano, "una misión basada en los principios fundamentales de la solidaridad y el destino universal de los bienes", afirmó.

Las reuniones tuvieron lugar en el antiguo palacio presidencial. El gobierno ha construido una nueva capital en el continente, llamada Ciudad de la Paz, pero el traslado de los edificios gubernamentales aún no se ha completado.

Las autoridades han dicho que la decisión de construir la nueva capital fue estratégica, dada la posibilidad de expansión de la ciudad, trazada en medio de un bosque tropical. Pero los críticos dijeron que la reubicación de la capital exacerbaría las desigualdades existentes y daría más oportunidades al círculo presidencial para enriquecerse.

León se refirió a la nueva capital citando la famosa obra de san Agustín , "La ciudad de Dios", en la que el filósofo del siglo V interpretó a la humanidad a través de dos modelos: la "ciudad terrenal", donde las personas viven temporalmente, y la eterna "ciudad de Dios", caracterizada por el amor incondicional de Dios y el amor de unos por otros, especialmente por los pobres.

León no mencionó la corrupción asociada con la familia Obiang ni las críticas a la nueva capital. Pero sugirió que Guinea Ecuatorial debería mirar a la "Ciudad de Dios" como modelo para su nueva capital.

"La ciudad terrenal se centra en el amor orgulloso de sí mismo, en la sed de poder y la gloria mundana que conduce a la destrucción", dijo. "Es esencial discernir la diferencia entre lo que perdura y lo que pasa, permaneciendo libres de la búsqueda de riqueza injusta y de la ilusión de dominio ".

Un país laico, pero muy católico

Guinea Ecuatorial es oficialmente un país laico, pero la Iglesia católica está en el centro de sus sistemas político y social.

Los líderes eclesiásticos "están muy interconectados intrínsecamente con el gobierno", señaló Tutu Alicante, un activista radicado en Estados Unidos que dirige el grupo de derechos EG Justice. "En parte se debe al miedo que el gobierno ha inculcado en todos, incluida la Iglesia, y en parte a las ganancias monetarias que la Iglesia obtiene de este gobierno".

El reverendo Fortunatus Nwachukwu, número dos en la oficina vaticana de evangelización misionera, indicó que la Iglesia católica está presente en espacios civiles difíciles y sabe cómo desenvolverse en ellos para cumplir su misión.

"¿Debe la Iglesia ir a la guerra contra el gobierno? Claro que no. ¿Debe la Iglesia tragárselo todo como si fuera normal? No", explicó Nwatchukwu. "La Iglesia tiene que seguir predicando la justicia, siempre en defensa de la vida, la dignidad humana y el bien común".

Eso resulta particularmente difícil en Guinea Ecuatorial, que con alrededor de un 75% de católicos en su población es uno de los países más católicos de África.

Pero también es uno de los más oprimidos. Además de la corrupción oficial, el gobierno del país enfrenta numerosas acusaciones de acoso, detenciones e intimidación contra opositores políticos, críticos y periodistas.

Guinea Ecuatorial también es una de varias naciones africanas que han recibido millones de dólares en acuerdos controvertidos con el gobierno de Trump para recibir migrantes deportados de Estados Unidos a países distintos del suyo.

Reportajes de The Associated Press muestran que al menos 29 de esos migrantes sin vínculos con el país han sido deportados allí. Algunos permanecen detenidos en Malabo con restricciones al apoyo legal y médico, mientras que otros han sido devueltos por la fuerza a sus países, donde enfrentan persecución.

León, que visitará una prisión en la ciudad portuaria de Bata el miércoles, ha criticado la política general de deportación de migración del gobierno de Trump como "extremadamente irrespetuosa".

La corrupción es un problema arraigado

De manera constante, ha figurado entre los 10 países peor ubicados en el índice anual de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, aunque en los últimos años el gobierno ha tomado algunas medidas para mejorar la situación con una nueva ley anticorrupción, dijo Samuel Kaninda, asesor regional para África de Transparencia Internacional.

Kaninda manifestó que esperaba que la visita del papa llamara la atención sobre esas carencias y diera esperanza a la población de Guinea Ecuatorial. Incluso si el gobierno aprovecha la visita para presentar una señal de respaldo papal a su mandato, históricamente los viajes de los papas incluso a regímenes autoritarios han terminado siendo una experiencia positiva en términos netos para la gente, sostuvo.

"Existe el riesgo, pero al mismo tiempo vemos más la oportunidad de arrojar más luz sobre muchas más cosas que están ocurriendo allí", comentó.

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Monika Pronczuk en Malabo, Guinea Ecuatorial, y Ope Adetayo en Lagos, Nigeria, contribuyeron a este despacho.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.