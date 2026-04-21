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Los 5 equipos que ya están eliminados del Clausura 2026

Atlético de San Luis, Puebla, Mazatlán FC y Santos Laguna también están eliminados en el torneo.

Por El Universal

Abril 21, 2026 12:45 p.m.
A
Los 5 equipos que ya están eliminados del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El

triunfo (0-1)
de los Rojinegros del Atlas

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frente a Santos Laguna, el pasado domingo, sentenció a algunos clubes en este torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
El más llamativo sin dejar duda, es el de los Rayados de Monterrey, que presentan una de las plantillas más costosas en el actual Clausura 2026, pero quedaron sin Liguilla a falta de dos jornadas.
Los otros equipos que ya quedaron eliminados en el actual certamen de la Liga MX son Atlético de San Luis, Puebla, Mazatlán FC t Santos Laguna.
Necaxa (17), FC Juárez (16) y los Gallos Blancos de Querétaro (16) podrían irse en esta Jornada 16, la última fecha doble del Clausura 2026 en caso de no ganar. Con un empate se quedarían sin Liguilla.
Por ahora, los primeros ocho lugares de la clasificación están así: Chivas (34), Pachuca (31), Pumas (30), Cruz Azul (29), Toluca (27), América (22), Atlas (22) y León (22).

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