Los 5 equipos que ya están eliminados del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El

de los

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frente a, el pasado domingo, sentenció a algunos clubes en este torneo Clausura 2026 de la Liga MX.El más llamativo sin dejar duda, es el de los, que presentan una de las plantillas más costosas en el actual Clausura 2026, pero quedarona falta de dos jornadas.Los otros equipos que ya quedaron eliminados en el actual certamen de la Liga MX son(17),(16) y los(16) podrían irse en esta Jornada 16, la última fecha doble del Clausura 2026 en caso de no ganar. Con un empate se quedaríanPor ahora, losde laestán así:(34), Pachuca (31), Pumas (30), Cruz Azul (29), Toluca (27), América (22), Atlas (22) y León (22).