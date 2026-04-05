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León XIV llama a la concordia y la paz

Por AP

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
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León XIV llama a la concordia y la paz

Ciudad del Vaticano.- Con una vela alta encendida a través de una Basílica de San Pedro a oscuras y en silencio, el papa León XIV dio inicio a la celebración más gozosa del cristianismo con su primera vigilia pascual como pontífice la noche del sábado, e instó a que la Pascua lleve armonía y paz a un mundo desgarrado por las guerras.

Para los cristianos, la Pascua conmemora el triunfo de Cristo sobre la muerte con su resurrección tras su crucifixión. Al encender la vela antes de entrar en la basílica, el papa entonó: "La luz de Cristo que resucita glorioso".

Quienes portaban velas se detuvieron para encender las que presentaban los fieles mientras avanzaban por el pasillo central, esparciendo destellos de luz por la oscura basílica antes de que se encendieran las luces cuando el papa llegó al altar mayor, de estilo barroco, seguido por cardenales vestidos de blanco.

En su homilía, León calificó el pecado como "una barrera muy pesada que nos encierra y nos separa de Dios, tratando de hacer morir en nosotros sus palabras de esperanza.", y lo comparó con la piedra que cubrió la tumba de Jesús, pero fue hallada movida, revelando la resurrección de Cristo.

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