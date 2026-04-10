Líder opositora de Taiwán se reúne con Xi Jinping en Beijing

BEIJING (AP) — La líder de la oposición de Taiwán se reunió el viernes con el presidente chino Xi Jinping en Beijing, el primer encuentro de este tipo en más de una década, en el que ambas partes destacaron la necesidad de mantener la paz en torno a la isla autónoma que China reclama como parte de su territorio.

Tanto Xi como Cheng Li-wun, jefa del partido Kuomingtang, reiteraron que querían avanzar hacia una reunificación pacífica de Taiwán y el territorio continental, aunque sigue sin estar claro cómo lo lograrían. China no ha descartado el uso de la fuerza y ha intensificado sus ejercicios militares alrededor de Taiwán, enviando buques de guerra y aviones de combate cada vez más cerca de la isla, además de arrebatarle constantemente a Taiwán los pocos aliados diplomáticos que aún le quedan.

Xi recibió a Cheng y a los representantes de su partido entre aplausos de ambos lados. "La tendencia general de que compatriotas a ambos lados del estrecho caminen más cerca, más próximos y juntos no cambiará. Esto es una necesidad histórica. Tenemos plena confianza en ello", manifestó.

"Aunque las personas a ambos lados del estrecho de Taiwán viven bajo sistemas diferentes, nos respetaremos unos a otros y avanzaremos el uno hacia el otro", afirmó Chen. "Buscaremos soluciones sistémicas para prevenir y evitar la guerra".

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Cheng llegó el martes a Beijing después de visitar Shanghái y Nanjing.

Cheng se proclama a sí misma como promotora de la paz entre Taiwán y China. Se ha opuesto a los grandes incrementos en el gasto de defensa de Taiwán y su partido sigue bloqueando el presupuesto especial de defensa del presidente Lai Ching-te para la adquisición de armamento, incluida la construcción de un sistema antiaéreo con capacidades de interceptación llamado la Cúpula de Taiwán.

Taiwán ha tenido un gobierno autónomo a Beijing desde 1949, cuando una guerra civil llevó al Partido Comunista al poder en China. Las fuerzas derrotadas del Kuomingtang huyeron a Taiwán, donde establecieron su propio gobierno.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, no abordó directamente la visita de Cheng a China, pero emitió un comunicado el viernes en el que instó al KMT a aprobar su presupuesto especial de defensa. Afirmó que "la historia nos dice que ceder ante regímenes autoritarios sólo viene con el costo la soberanía y la democracia, y no traerá libertad ni paz".

Cheng había dicho que impulsaría un "marco para la paz" entre China y Taiwán, pero no ofreció detalles al concluir su reunión con Xi. Afirmó que planteó el tema de aumentar el perfil internacional de Taiwán, como la participación en el acuerdo de libre comercio Asociación Económica Integral Regional, y que Xi respondió "positivamente" y que China "valoraba enormemente" la iniciativa.

Añadió que ambos partidos trabajarán para garantizar que "el estrecho de Taiwán deje de ser un punto de tensión con posibilidad de conflicto, y no se convierta en una pieza de ajedrez controlada por el mundo exterior".

"Su discurso no es como el de una política taiwanesa", dijo Weihao Huang, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional Sun Yat -sen de Taiwán, al destacar que ella no mencionó a la población. "No se puede ver la mentalidad del público a partir de sus palabras. O bien China restringe sus palabras o ella estaba dispuesta a que China las restringiera".

Tanto Xi como Cheng dijeron que mantendrían el Consenso de 1992 y se opusieron a la independencia de Taiwán .

El Consenso de 1992 es un acuerdo tácito que nunca fue formalizado como documento, según el cual Taiwán y China pertenecen a una sola China. Sin embargo, mientras el KMT sostuvo que el Consenso de 1992 significa que pertenecen a "una sola China" con interpretaciones separadas sobre lo que significa China, el Partido Comunista nunca lo ha reconocido.

"Esta visita es más significativa para Xi que para Cheng", declaró Ma Chun-wei, experto en relaciones China-Taiwán en la Universidad Tamkang de Taiwán. "A nivel local, los miembros de base del KMT realmente no querían que Cheng visitara China", antes de las elecciones locales de finales de este año.

Pero para Xi, esta visita es una oportunidad de tener un control con Cheng sobre las relaciones China-Taiwán, dijo Ma, ya que no ha habido contacto oficial entre los gobiernos desde que el Partido Progresista Democrático llegó al poder. Además, Xi puede decirle a Estados Unidos que no interfiera, ya que "tiene un canal y la capacidad de abordar el tema de Taiwán".