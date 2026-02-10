Londres rescata joya símbolo de Enrique VIII

LONDRES, Inglaterra, febrero 10 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Un emblema del "

", además de las fatales discordias históricas, rescatado del riesgo de desaparecer en manos privadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ese es el, joya simbólica de la historia de Inglaterra que reapareció de la nada hace algunos años, en el lecho de un estanque desecado, y que ahora está a punto de ser adquirida de manera definitiva por el, garantizando así sutambién en el futuro.La prestigiosa institución cultural de Londres anunció haber reunido los fondos necesarios -3,5 millones de libras, más de 4 millones de euros- para completar lade este valioso objeto.Es unvinculado al célebre matrimonio entre el reyy su primera esposa,, la más larga de las seis uniones que marcaron la vida desmesurada de uno de los monarcas más controvertidos del Reino Unido.Para concretar la operación y evitar la incertidumbre de una subasta, el museo recurrió también a unalanzada meses atrás, con un embajador de excepción:, actor de fama internacional recordado, entre otros papeles, por haber interpretado justamente aen una serie de la BBC.Lapermitió reunir más del 10 % del monto total antes de la fecha límite inicialmente fijada, la próxima festividad de, en un guiño evidente alElde la joya, bautizadatras ser analizada por expertos e investigadores y confirmada como auténtica más allá de toda duda razonable, tiene ribetes casi rocambolescos. Fue descubierta endurante una excursión por la campiña de Warwickshire por, dueño de un pub en Birmingham."Es una maravillosa pieza superviviente de la historia inglesa que ahora todos podremos compartir", señaló hoy, director del. "Formará parte de nuestra, asegurando su exhibición pública para las generaciones futuras", añadió.El colgante, dede 24 quilates, es considerado de hecho una. Es el único vestigio conocido delde Enrique y Catalina, cuya unión, que duró 24 años, terminó en 1533 con la anulación impuesta por el monarca inglés, decidido a casarse con la joven Ana Bolena en violación de las leyes de la época y contra la voluntad del Papa. Un repudio que desencadenó el cisma anglicano con la Iglesia católica.La joya, unsujeto a una cadena de 75 eslabones mediante un cierre en forma de puño, presenta una decoración esmaltada que representa un arbusto de, emblema de la casa de Catalina y presagio de fertilidad, sobre el cual se destacan la rosa roja y blanca de lade Enrique.En el reverso aparecen además lasde la pareja real ("H" y "K", de Henry y Katherine), mientras que en el frente está grabada la palabra, "para siempre" en antiguo francés, un lema tan elocuente como engañoso a la luz del desenlace fatal de aquel matrimonio.Se trató, sin embargo, de unapor un, subraya la, quien ve en la joya el sello de unaque no por casualidad fue la más duradera en la vida de Enrique.Una pareja de poder -en términos contemporáneos- en la que ", demasiado a menudo recordada solo por la anulación, gobernó en realidad conen nombre de su esposo cuando este se encontraba"."Fue además durante largo tiempo su", explica King, en unaque, para la época, "puede definirse con justicia como la de".