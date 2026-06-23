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Los casos de ébola ya superan el millar

Por AP

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Los casos de ébola ya superan el millar
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      Bunia, RDC.- Los casos confirmados en el brote de ébola en el este de República Democrática del Congo han alcanzado los 1.003, incluidos 254 fallecimientos, señalaron funcionarios, mientras el rastreo de personas que han estado en contacto con pacientes sigue siendo un gran desafío.

      Un total de 100 personas se han recuperado en el brote, concentrado en la provincia de Ituri, desde que fue declarado el 15 de mayo, informó el Ministerio de Salud del Congo. Al menos 365 pacientes están en hospitales o en aislamiento, indicó.

      El brote de ébola causado por el raro virus Bundibugyo, que no tiene vacunas ni tratamiento, fue el peor registrado en sus primeros meses. Las autoridades admiten que podría haber muchos más casos que aún desconocen y que el punto máximo del brote todavía está por delante.

      El rastreo de contactos sigue siendo un problema clave para las autoridades locales, que sólo han logrado una tasa de cobertura del 55%, indicó el ministerio.

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      "Si quieres controlar un brote, especialmente un brote de ébola, debes conocer el índice del caso. No tenemos confianza sobre cuándo comenzó este brote", dijo el director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, el doctor Jean Kaseya.

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