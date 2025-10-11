Machado pidió apoyo al "criminal" de Netanyahu, recuerda Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este sábado "una explicación" a la ganadora del Premio Nobel de Paz de 2025, María Corina Machado, por una carta que ella le envió en 2018 al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, solicitándoles ayuda para restaurar la democracia en Venezuela.

Petro, que ayer felicitó de manera escueta a Machado por la obtención del Nobel, hizo hoy una larga publicación en X en la que al inicio reconoce que la carta en mención fue enviada por la líder opositora venezolana a Netanyahu y Macri "antes que hubiera sucedido el genocidio en Gaza".

"Lo que no entiendo y quiero que me explique es ¿por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela?", señaló Petro en su publicación dirigida a la nueva nobel de paz.

En una versión "corregida" publicada por el mandatario horas después en X, formuló de manera diferente la pregunta a Machado e hizo otras modificaciones.

"Lo que no entiendo y quiero que me explique es ¿Si usted ahora solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela?", escribió Petro en la nueva versión.

El mandatario colombiano también cuestionó: "¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?".

"En estos años de genocidio contra el que he luchado, he visto es que las formaciones políticas más en la extrema derecha del mundo, aquellos que sintonizan con Hitler, se han convertido en los únicos aliados del genocidio y de Netanyahu. ¿Cómo un genocida puede ayudar a hacer la paz en Venezuela?", agregó Petro.

La misiva de María Corina Machado

En la carta de Machado a Netanyahu y Macri, con fecha 4 de diciembre de 2018 y publicada hoy por el presidente colombiano, la dirigente opositora comenzaba diciendo: "La población de Venezuela necesita protección internacional contra el ataque generalizado y sistemático al cual la somete el régimen venezolano".

Igualmente llamaba la atención sobre "la estrecha relación" del Gobierno venezolano "con Irán y grupos extremistas que, como todos sabemos, amenazan a Israel de forma existencial y han actuado en territorio argentino", en referencia a los atentados terroristas perpetrados en Buenos Aires en 1992 y 1994.

En su publicación en X, Petro también se refirió a la revocatoria de su visado para ingresar a Estados Unidos y al despliegue militar de ese país en aguas del Caribe, donde han sido hundidas varias lanchas que supuestamente transportaban drogas, lo que habría causado la muerte de unas veinte personas, entre ellas varios venezolanos y colombianos.

"Con el debido respeto que usted me merece, no es llevando a Netanyahu a una acción por Venezuela como se ayudará al pueblo venezolano. Eso solo puede significar genocidio sobre el pueblo y agresión ilegal armada e internacional sobre Venezuela", concluyó Petro.

Esa párrafo fue eliminado por Petro de la nueva versión y remplazado por este: "No le parece que el pueblo venezolano no debe estar bajo amenaza de invasión y, en cambio, debería estar alegre, sin bloqueos, para desatar el gran diálogo nacional con toda la venezolanidad sin excepción?".