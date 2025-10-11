Norcorea exhibe su nuevo misil

logo pulso
Por AP

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Seúl, Corea del Sur.- En un impresionante desfile militar al que asistieron líderes extranjeros, el gobernante norcoreano Kim Jong Un presentó las armas más poderosas de su ejército, entre ellas, un nuevo misil balístico intercontinental que podría estar listo para realizar pruebas en las próximas semanas.

El desfile, que comenzó la noche del viernes y marcó el 80mo aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, destacó la creciente posición diplomática de Kim y su implacable impulso por construir un arsenal que pueda alcanzar de manera viable a la zona continental de Estados Unidos y sus rivales en Asia.

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) informó que en el desfile se presentó un nuevo misil balístico intercontinental aún no probado, llamado Hwasong-20, al que describió como el “sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso”.

