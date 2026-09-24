¿Quién es Gerardo Sánchez Zumaya?

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Gerardo Sánchez Zumaya es un empresario originario de la Huasteca potosina, vinculado al sector petrolero y presidente de la Fundación GESA. Se incorporó a Morena en 2025 y después buscó posicionarse por el Partido del Trabajo (PT) rumbo a la elección de gobernador de San Luis Potosí en 2027. Este 24 de septiembre anunció que abandona esa aspiración.

En una carta dirigida a la militancia y a los potosinos, calificó su decisión como «estrictamente personal». No detalló las circunstancias que la motivaron y señaló que cerrará esta etapa para dedicar tiempo a su familia.

Su actividad empresarial ha sido objeto de cuestionamientos. En julio de 2026, Reporte Índigo publicó una investigación que lo vinculó con una presunta red de facturación irregular y comercialización ilícita de hidrocarburos relacionada con Pemex. Sánchez Zumaya rechazó los señalamientos, defendió la legalidad de sus contratos y afirmó que las autoridades fiscales revisaron sus negocios sin encontrar irregularidades. La publicación de esas acusaciones no equivale a una resolución judicial de culpabilidad.

Su nombre también apareció en el caso de la Dirección de Pensiones de San Luis Potosí. De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, en marzo de 2023 adquirió el 25 % de las acciones de Trapeza Market Argentarii, empresa señalada por la Fiscalía estatal en la investigación de un presunto desvío de al menos 200 millones de pesos.

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Vendió su participación tres meses después. El empresario reconoció que fue socio, pero aseguró que no realizó operaciones durante ese periodo. Su participación accionaria, por sí sola, no acredita que haya intervenido en el presunto desvío.

En junio de este año, Pulso informó que Sánchez Zumaya obtuvo una suspensión provisional frente a la ejecución de una orden de aprehensión por presuntos delitos del fuero común. La información publicada no precisó el delito ni estableció relación entre ese expediente y los señalamientos sobre Pemex o Pensiones.

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Durante sus recorridos políticos, el empresario denunció además presuntas agresiones y obstáculos para realizar actividades en el Mercado República y en Real de Catorce.

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Sánchez Zumaya no vinculó su retiro con ninguno de estos episodios. En su carta agradeció al PT y a quienes lo acompañaron por las regiones del estado, sin anunciar si participará en otro proyecto político rumbo a 2027.