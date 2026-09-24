Pilotos solicitan al Senado fortalecer atención a la salud mental

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Atender la salud mental de los pilotos con prevención, acompañamiento especializado y sentido humano fue el eje de la reunión de trabajo sostenida entre representantes del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) y el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República.

Colegio de Pilotos Aviadores expone problemática y propuestas

De acuerdo con el comunicado compartido por el CPAM, Paul Castelazo, presidente del Colegio de Pilotos, puso sobre la mesa una problemática que requiere atención: las implicaciones profesionales y laborales que pueden enfrentar los pilotos cuando necesitan solicitar atención especializada por depresión, ansiedad u otra condición relacionada con su salud mental.

Castelazo destacó la importancia de generar mecanismos que permitan a los profesionales de la aviación solicitar ayuda oportunamente y contar con rutas claras de atención, seguimiento y valoración, considerando la enorme responsabilidad que diariamente asumen al tener bajo su cuidado la seguridad de cientos de personas.

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Senado reconoce importancia y abre diálogo con sector aeronáutico

El senador Emmanuel Reyes Carmona reconoció la importancia de escuchar directamente al sector y señaló que el Senado puede contribuir a generar puentes de diálogo con especialistas, instituciones y autoridades competentes para analizar alternativas que permitan atender esta realidad.

"Tenemos que cuidar a quienes todos los días tienen la responsabilidad de cuidar a cientos de personas"

Durante la reunión, se expuso un testimonio sobre las circunstancias que pueden enfrentar los pilotos cuando deciden solicitar atención psiquiátrica.

Se explicó que, dependiendo de la condición y de la valoración médica correspondiente, puede ser necesaria una separación temporal de las actividades de vuelo, situación que puede generar incertidumbre profesional y laboral.

Su experiencia permitió colocar una dimensión humana en el centro de la conversación: el temor a las consecuencias profesionales no debería convertirse en una barrera para que una persona solicite atención cuando la necesita, señaló el informe del senador.

Ante ello, Paul Castelazo señaló la importancia de avanzar hacia esquemas que brinden mayor certeza a los pilotos durante estos procesos, desde la atención inicial y el acompañamiento hasta la valoración de una eventual reincorporación a sus actividades, cuando las condiciones médicas y la normatividad aplicable así lo permitan.

Por su parte, Reyes Carmona coincidió en que la seguridad aérea y la protección de la salud mental no deben abordarse como objetivos contrapuestos.

"Tenemos que cuidar a quienes todos los días tienen la responsabilidad de cuidar a cientos de personas. La seguridad aérea es fundamental, pero también lo es construir condiciones para que una piloto o un piloto pueda reconocer que necesita ayuda y tenga la certeza de que será escuchado, atendido y acompañado", expresó el legislador.

La mesa contó también con la participación de Juan Manuel Quijada Gaytán, psiquiatra y extitular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), quien manifestó su disposición para aportar su experiencia en la revisión de esta problemática y en la construcción de alternativas que otorguen mayor certeza al sector.

Especialistas destacan enfoque médico y humano en salud mental

Asimismo, Berenice Islas Hernández, especialista en psiquiatría, destacó la importancia de abordar el tema desde criterios médicos y científicos, incorporando también la dimensión humana y profesional de quienes integran la aviación.

Durante el encuentro se recordó que acontecimientos ocurridos en la aviación internacional han evidenciado la importancia de contar con mecanismos de prevención, detección oportuna, acompañamiento y seguimiento en materia de salud mental.

Los participantes coincidieron en que estos antecedentes no deben utilizarse para estigmatizar a quienes viven con depresión, ansiedad u otros padecimientos. Por el contrario, deben contribuir a construir una cultura en la que pedir ayuda sea entendido como una conducta responsable y preventiva.

Castelazo reiteró la disposición del Colegio de Pilotos para continuar trabajando con especialistas y autoridades en la búsqueda de alternativas que protejan tanto el bienestar de las tripulaciones como la seguridad de las personas usuarias del transporte aéreo.

En tanto, Reyes Carmona manifestó que desde la Comisión de Economía se mantendrán abiertos los espacios de interlocución para escuchar al sector y contribuir a acercar sus planteamientos a las instancias correspondientes.

La reunión permitió establecer así una ruta de diálogo en la que el conocimiento y la experiencia del sector aeronáutico puedan encontrarse con el acompañamiento médico especializado y la apertura institucional.

"El objetivo compartido es claro: avanzar hacia un modelo que proteja la seguridad aérea y, al mismo tiempo, reconozca que detrás de cada uniforme y de cada cabina existe una persona que también puede necesitar ayuda. Cuidar la salud mental de quienes vuelan es también cuidar a quienes vuelan con ellos", señaló el senador.