Últimos meses para tramitar tu licencia de conducir permanente

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La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México se encuentra en la recta final. A poco más de 3 meses de que termine 2026, los automovilistas que todavía quieran obtener este documento tienen hasta el 31 de diciembre para realizar el trámite.

CDMX licencia de conducir permanente 2026 vence en diciembre

Después de que desapareciera en 2007, la licencia de conducir permanente regresó a la capital del país en 2025 como una alternativa para los automovilistas. Aunque originalmente estaría disponible únicamente durante ese año, debido a la alta demanda las autoridades capitalinas decidieron extender el programa durante 2026.

Ahora, la fecha límite se acerca y, hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre una nueva extensión para 2027. De hecho, el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, confirmó en julio pasado que el programa se encuentra en sus últimos meses y que podrá tramitarse únicamente durante lo que resta de este año.

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Secretaría de Movilidad confirma fecha límite para licencia permanente

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX?

La licencia de conducir permanente podrá tramitarse hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que los interesados todavía cuentan con algunos meses para realizar el procedimiento.

La propia plataforma de trámites de la Secretaría de Movilidad (Semovi) mantiene actualmente la opción de "Licencia permanente" disponible durante todo 2026.

Es importante considerar que la fecha corresponde al periodo para expedir nuevas licencias. Es decir, que una vez terminado el plazo no podrán realizarse nuevos trámites bajo este programa, salvo que las autoridades anuncien alguna modificación.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir permanente?

El costo de la licencia de conducir permanente en la CDMX se mantiene en 1,500 pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, la licencia tipo A automovilista permanente nueva tiene actualmente un costo de $1,500 pesos.

Para realizar el trámite es necesario generar la línea de captura correspondiente y cubrir el pago antes de acudir a la cita.

¿Quiénes deben presentar examen para obtener la licencia permanente?

Uno de los puntos que debes considerar antes de iniciar el trámite es que no todas las personas tienen que presentar la evaluación de conocimientos.

En caso de que sea la primera vez que tramitas una licencia de conducir y no tengas antecedentes de una licencia expedida por la CDMX, será necesario acreditar un examen teórico.

La evaluación contempla conocimientos relacionados con la Ley de Movilidad, el Reglamento de Tránsito y la seguridad vial. De acuerdo con información de Semovi, para la licencia permanente de primera expedición es obligatorio presentar el comprobante de acreditación de la evaluación teórica.

Por otro lado, las personas que ya cuentan con antecedentes de una licencia tipo A expedida en la Ciudad de México pueden realizar el trámite sin presentar nuevamente esta evaluación.

¿Cómo sacar una cita para la licencia permanente?

El trámite comienza en el Sistema de Citas en Línea de la Secretaría de Movilidad (Semovi), para lo cual es necesario contar con una cuenta de Llave CDMX.

Una vez que ingreses al sistema deberás seleccionar la opción correspondiente a la licencia permanente y seguir los pasos que indique la plataforma, dependiendo de si ya cuentas con una licencia tipo A o si se trata de tu primera licencia.

Para quienes deben presentar el examen, el sistema contempla la opción de "Evaluación de Licencia Permanente", donde se puede consultar el procedimiento correspondiente.

Después de acreditar la evaluación, se puede continuar con el proceso para obtener la licencia.

¿Qué documentos necesitas para tramitarla?

Para realizar el trámite deberás presentar la documentación solicitada por las autoridades, entre ella:

· Identificación official.

· Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o Estado de México.

· Línea de captura con el pago correspondiente.

· Constancia de aprobación del examen, en caso de que sea tu primera licencia.

También es necesario cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades para poder obtener la licencia permanente. Entre ellas se encuentra no contar con determinadas sanciones relacionadas con hechos de tránsito o el programa Conduce Sin Alcohol.

Todavía puedes tramitar la licencia de conducir permanente, pero el tiempo se acaba

Aunque todavía quedan poco más de tres meses para que termine el año, la fecha límite está cada vez más cerca. Por ello, si estás interesado en obtener la licencia permanente, es importante considerar que el trámite debe quedar realizado antes del 31 de diciembre de 2026.

Después de esa fecha, la expedición de nuevas licencias permanentes quedará fuera del periodo actualmente establecido para el programa.