María Corina agradece a Trump

La líder opositora celebra la captura de Maduro

Por EFE

Enero 05, 2026 11:16 a.m.
María Corina agradece a Trump

Caracas, 5 ene (EFE).— La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este lunes al presidente de Estados UnidosDonald Trump, por su "firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley", dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y aseguró que Venezuela será "el principal aliado" de Washington.

En un mensaje en redes sociales, la también Premio Nobel de la Paz afirmó que "la libertad de Venezuela está cerca"y que "pronto" sus ciudadanos, incluidos los que viven en el exterior, celebrarán en su propio país.

La exdiputada señaló que el pueblo venezolano "salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo" para celebrar "un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición".
"Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa", dijo Machado, quien difundió un video de movilizaciones en varios países.

Además, sostuvo que Venezuela "será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos".

Maduro y su esposa fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante ataques en distintos puntos de Caracas y tres estados cercanos, y llevados ante un tribunal federal de Nueva York para su primera audiencia, confirmaron fuentes judiciales a EFE.

Maduro enfrenta en EE.UU. cuatro cargos federalesconspiración de narcoterrorismoconspiración para la importación de cocaínaposesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos artefactos en apoyo de actividades criminales, además de colaborar con organizaciones calificadas como terroristaspor Washington.

Trump ha puesto en duda la capacidad de Machado para gobernar, al afirmar que "no tiene el respeto ni apoyo suficientes" en Venezuela. Este domingo, el republicano exigió a la presidenta encargada Delcy Rodríguez "acceso total" a recursos naturales y amenazó con nuevos ataquesEFE

