Así quedaron los cuartos de final de la Copa del Mundo
Tras la jornada de octavos, ocho selecciones disputarán los cuartos de final del Mundial 2026.
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CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Después de una intensa jornada de octavos, por fin conocemos a las ocho mejores selecciones que estarán en los cuartos de final del Mundial 2026.
Equipos clasificados a cuartos de final Mundial 2026
Argentina y Colombia/Suiza, se convirtieron en las últimas dos naciones en llegar a esta fase, luego de encontrar la victoria en sus respectivos duelos, que también significaron el último día de actividad de octavos de final.
Los primeros en llegar a esta instancia fueron los marroquíes. Marruecos se encargó de eliminar a Canadá con un cómodo 3-0, para así continuar con la muestra de su talento a alto nivel.
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Francia logró avanzar al derrotar a Paraguay, pero su boleto estuvo complicado de conseguir. Los franceses vencieron por la mínima a los paraguayos en un duelo complejo para ellos, que al final destrabó Kylian Mbappé desde los 11 pasos.
Resultados destacados y sorpresas en octavos
Una de las grandes sorpresas llegó en domingo, cuando Noruega se impuso 2-1 a Brasil para aumentar la sequía carioca de una Copa del Mundo. Con un doblete de Haaland, los noruegos siguen soñando con mantener su alto nivel.
México se convirtió en la segunda selección anfitriona de este Mundial en quedar fuera. El Tri cayó frente a Inglaterra 2-3 en el estadio Azteca, en uno de los duelos más entretenidos de esta fase.
Cristiano Ronaldo y Portugal se quedaron fuera de la Copa del Mundo, luego de perder 1-0 ante España en un partido que se definió en los últimos minutos.
Con una goleada de tintes políticos, Bélgica venció 4-1 a Estados Unidos, para así dejar al campeonato sin ninguno de los anfitriones.
Cuartos de final del Mundial 2026
· Francia vs Marruecos
· España vs Bélgica
· Noruega vs Inglaterra
· Argentina vs Suiza
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