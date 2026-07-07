Piñatas de Julián Quiñones y Guillermo Ochoa tras Mundial 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo dejó para México una edición muy especial, no solo por convertirse en el primer país en albergar el torneo por tercera ocasión, sino también por la destacada actuación del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Aunque el Tricolor se quedó a un paso de alcanzar los cuartos de final, varios de sus futbolistas lograron sobresalir a lo largo de la competencia.

Piñatas como homenaje a futbolistas mexicanos destacados

Entre ellos destacaron Julián Quiñones, quien se consolidó como el máximo goleador de la Selección Mexicana en el certamen, y Guillermo Ochoa, que tras las críticas generadas por su convocatoria pudo sumar minutos y hacer historia al participar en su sexta Copa del Mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El desempeño del combinado nacional, y particularmente el de estos dos jugadores, sirvió de inspiración para un negocio de Guadalajara especializado en la elaboración de piñatas.

Creación y repercusión de las piñatas en redes sociales

La empresa no dudó en rendirles homenaje mediante la creación de figuras con su imagen.

A través de redes sociales, "Tu Piñata", negocio con sede en Guadalajara, compartió varios videos mostrando el resultado del trabajo de sus artesanos, quienes dedicaron estas coloridas piezas a dos de los futbolistas mexicanos más destacados del Mundial.

Las imágenes no tardaron en generar una ola de reacciones positivas en redes sociales.

Los usuarios elogiaron no solo el gran parecido de las figuras con los futbolistas, sino también el talento y la creatividad de los artesanos responsables de su elaboración.

Además de las piñatas de Julián Quiñones y Guillermo Ochoa, el negocio realizó una réplica de la Copa del Mundo e incluso una figura inspirada en Raúl Jiménez, ampliando así su homenaje a los protagonistas mexicanos del torneo.