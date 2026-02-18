Milei y Trump se reencuentran en EU

BUENOS AIRES (AP) — El presidente Javier Milei viajará este miércoles a Estados Unidos para participar en el primero de una serie de encuentros con Donald Trump en momentos en que el mandatario estadounidense busca fortalecer sus vínculos con líderes regionales y contrarrestar la influencia de China, el principal socio comercial de Argentina.

Milei formará parte del primer encuentro del denominado Consejo de Paz impulsado por Trump que se llevará a cabo el jueves en Washington, una iniciativa que busca intervenir en conflictos internacionales, entre ellos la guerra en Medio Oriente. En representación de América Latina sólo Argentina y Paraguay integran esta junta.

Además, el 7 de marzo, el mandatario argentino asistirá a una cumbre convocada por Trump en Miami con presidentes y dirigentes del continente alineados con la agenda de la Casa Blanca.

Con su participación en estas reuniones Milei alcanzará un total de siete encuentros con Trump, igualando al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien también acumula siete. Asimismo, Milei se convertirá en el presidente argentino que más veces ha viajado a Estados Unidos, con 15 viajes, lo que consolida un alineamiento político que contrasta con la centralidad de China como principal socio comercial de Argentina.

China, el principal socio comercial de Argentina

Milei ha expresado en reiteradas ocasiones su fervor anticomunista y ha calificado al comunismo como "una enfermedad del alma".

"Milei no hace ningún esfuerzo por ocultar su preferencia por Estados Unidos", dijo Benjamin Gedan, director del programa de Latinoamérica del Wilson Center. Sin embargo, Argentina no puede alejarse de China, agregó.

"Argentina depende de la insaciable demanda china de energía, alimentos y minerales de Sudamérica y Estados Unidos nunca reemplazará ese mercado", dijo Gedan.

China se consolidó como el principal socio comercial de Argentina, según el informe de diciembre del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las exportaciones argentinas al país asiático alcanzaron 761 millones de dólares, un incremento interanual de 125%, mientras las importaciones sumaron 1.552 millones de dólares. Los principales productos exportados a China fueron soja, carne bovina y carbonato de litio.

Brasil se posicionó en segundo lugar seguido por Estados Unidos. En este último caso, las exportaciones totalizaron 925 millones de dólares y las importaciones 469 millones.

"Es la gran ironía de la administración de Milei", dijo Mariano Turzi, profesor de Relaciones Internacionales. "Milei retóricamente busca distanciarse de China, pero fue bajo el gobierno libertario anticomunista de Milei que China ganó más espacio en el mercado argentino".

The Associated Press contactó al gobierno para solicitar un comentario, pero no obtuvo respuesta.

Disputa estratégica en América Latina

Una de las principales empresas de neumáticos de Argentina, Fate, cerró sus operaciones el miércoles, despidiendo a más de 900 trabajadores y poniendo fin a 80 años de actividad. La decisión se produce en un contexto de fuerte incremento de las importaciones y mayor competencia extranjera, especialmente de China, que ha afectado a la industria automotriz nacional.

China mantiene inversiones en sectores estratégicos de Argentina como el litio, con proyectos en el norte del país encabezados por compañías como Ganfeng Lithium. A principios de este año, además, Argentina recibió el primer envío de automóviles eléctricos provenientes de China.

El gigante asiático también ha financiado la construcción de represas hidroeléctricas y parques solares y en la provincia de Neuquén opera una estación espacial instalada tras un acuerdo bilateral firmado en 2014, la primera de China fuera de su territorio.

Trump probablemente espere que Argentina reduzca su dependencia de China, dijo Turzi, "pero no sabemos hasta dónde va a presionar... Si mañana Argentina cortara relaciones con China, tendría un problema enorme", advirtió.

Argentina y Estados Unidos firmaron este mes un acuerdo de comercio que eliminó cientos de aranceles recíprocos, en un contexto marcado por el endurecimiento de la política arancelaria de Trump hacia otros países. Meses antes, Washington había otorgado a Milei un respaldo financiero de 20.000 millones de dólares, un apoyo clave que le permitió evitar una devaluación y fortalecer su posición en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que Milei "tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina" y definió al país como un "referente en América Latina".

Estados Unidos debería pensar estratégicamente en qué áreas le pide a Milei que reduzca su dependencia de China, dijo Ryan Berg, director del Programa de las Américas del Center for Strategic and International Studies. Más allá de que Argentina está bajo presión para reducir la influencia china, "la realidad va a ser muy difícil", aclaró Berg.

Milei ha alineado su política exterior con la de Trump y fue uno de los primeros líderes en expresar su apoyo a las acciones estadounidenses en Venezuela que desembocaron en la captura del presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, en enero dijo que prioriza su "alianza geopolítica" con Washington, pero que no romperá los lazos comerciales con China.