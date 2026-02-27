Ministro de Defensa de Pakistán anuncia guerra abierta con Afganistán

ISLAMABAD (AP) — Pakistán y Afganistán intercambiaron ataques transfronterizos durante la noche en una escalada dramática de tensiones que llevó al ministro de Defensa de Pakistán a decir el viernes que los dos países están en un estado de "guerra abierta".

Afganistán lanzó un ataque transfronterizo contra Pakistán a última hora del jueves, argumentando que fue en represalia por los mortíferos bombardeos aéreos paquistaníes contra zonas fronterizas afganas el domingo. Pakistán luego llevó a cabo ataques aéreos en Kabul y en otras dos provincias afganas a primera hora del viernes, indicando que apuntó a instalaciones militares.

"Hemos atacado importantes objetivos militares en Pakistán, enviando un mensaje de que nuestras manos pueden llegar a sus gargantas y que responderemos a cada acto malvado de Pakistán", dijo el portavoz del gobierno afgano, Zabiullah Mujahid, en comentarios televisados desde Kandahar el viernes. "Pakistán nunca ha buscado resolver los problemas mediante el diálogo".

Tras los ataques afganos, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Mohammad Asif, dijo en una publicación en X: "Se nos agotó la paciencia. Ahora hay una guerra abierta entre nosotros".

Asif señaló que su país había albergado esperanzas de que hubiera paz en Afganistán luego del retiro de las fuerzas de la OTAN en 2021 y esperaba que el Talibán, que tomó el poder en el país, se enfocaría en el bienestar del pueblo afgano y en la estabilidad regional.

En su lugar, aseguró, los talibanes han convertido a Afganistán "en una colonia de India", con la que Pakistán se ha involucrado periódicamente en guerras, choques y escaramuzas desde que obtuvo la independencia del dominio colonial británico en 1947. Los vínculos de India con Afganistán han mejorado recientemente, con ofertas de un mayor comercio bilateral, para molestia de Islamabad.

Las tensiones han sido altas durante meses, con choques fronterizos en octubre que mataron a decenas de soldados, civiles y presuntos milicianos. Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de albergar a grupos milicianos que luego realizan ataques a través de la frontera y también de aliarse con su archirrival India.

Un alto el fuego mediado por Qatar puso fin a los combates, aunque las dos partes todavía ocasionalmente intercambian disparos. Varias rondas de conversaciones de paz en Estambul en noviembre no lograron producir un acuerdo duradero.

"Exportar terrorismo"

Las autoridades afganas en la provincia oriental de Nangarhar informaron que los combates continuaban en la zona fronteriza de Torkham el viernes por la mañana. La dirección de información de la provincia señaló que el fuego de mortero paquistaní impactó zonas civiles en Torkham, incluyendo un campamento de refugiados que había sido evacuado durante la noche. En respuesta, Afganistán estaba atacando puestos del ejército paquistaní al otro lado de la frontera, indicó.

Asif acusó a Afganistán de "exportar terrorismo". Islamabad frecuentemente formula esa acusación contra su vecino occidental a medida que la violencia miliciana ha aumentado en Pakistán, acusando a Afganistán de respaldar al Talibán paquistaní, o TTP, y a grupos separatistas baluchis proscritos.

Pakistán acusa al TTP —que es separado pero estrechamente aliado del Talibán de Afganistán— de operar desde dentro de Afganistán. Tanto el grupo como Kabul niegan esa acusación.

"El conflicto interno de Pakistán es un asunto puramente interno y no es uno nuevo", dijo Mujahid el viernes, señalando que el TTP ha estado activo durante casi dos décadas .

Pakistán acusa frecuentemente a la vecina India de respaldar al proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán y al Talibán paquistaní, algo que Nueva Delhi niega.

Ataques de represalia

Afganistán sostuvo que el ataque transfronterizo del jueves fue en represalia por los mortíferos ataques aéreos paquistaníes contra zonas fronterizas afganas el domingo.

Los gobiernos han emitido reportes muy distintos sobre cifras de víctimas.

El portavoz del ejército de Pakistán, el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, dijo que las operaciones aéreas y terrestres paquistaníes mataron al menos a 274 miembros de las fuerzas afganas y milicianos afiliados e hirieron a más de 400, y que 12 soldados paquistaníes murieron y otros 27 resultaron heridos . Un soldado paquistaní estaba desaparecido en combate.

Mujahid rechazó las afirmaciones del alto número de bajas afganas como "falsas". Añadió que 55 soldados paquistaníes murieron, y que los cuerpos de 23 de ellos fueron llevados a Afganistán. También resaltó que "muchos" soldados paquistaníes fueron capturados. Trece soldados afganos habían muerto, dijo, y otros 22 resultaron heridos, y 13 civiles también resultaron heridos. Una escuela religiosa en la provincia de Paktika fue bombardeada el viernes por la mañana, agregó, diciendo que la información sobre posibles víctimas allí aún no estaba disponible.

Estas afirmaciones no han podido verificarse de manera independiente.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, reveló que los sistemas antidrón paquistaníes derribaron varios drones pequeños sobre las ciudades noroccidentales de Abbottabad, Swabi y Nowshera el viernes. Destacó que los drones parecían ser parte de un ataque fallido del Talibán paquistaní, y que no hubo víctimas. Tarar afirmó que los ataques con drones "una vez más expusieron vínculos directos entre el régimen talibán afgano y el terrorismo en Pakistán".

Llamados internacionales a la moderación

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, sostuvo llamadas telefónicas separadas con sus homólogos de Pakistán, Afganistán, Qatar y Arabia Saudí el viernes para discutir el conflicto, dijo un funcionario turco, sin proporcionar detalles sobre las conversaciones. El funcionario habló bajo condición de anonimato en línea con la política gubernamental.

En octubre, Turquía, Qatar y Arabia Saudí habían facilitado conversaciones entre las partes.

El viernes, Mujahid, el portavoz del gobierno afgano, dijo que su país había "siempre enfatizado una solución pacífica, y todavía queremos resolver el problema mediante el diálogo".

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a ambas partes a proteger a los civiles como lo exige el derecho internacional y "a seguir buscando resolver cualquier diferencia mediante la diplomacia", indicó el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, en un comunicado.

Rusia pidió un cese inmediato de los combates y una resolución diplomática del conflicto, dijo el diplomático ruso Zamir Kabulov a la agencia de noticias RIA Novosti. Kabulov, que es el enviado especial del presidente Vladímir Putin para Afganistán, dijo que Moscú considerará mediar entre ambos países si se lo solicitan, según RIA Novosti.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araghchi, instó a Pakistán y Afganistán a resolver sus diferencias mediante el diálogo durante el mes sagrado del Ramadán . También dijo que Teherán estaba listo para ayudar a facilitar el diálogo.

Refugiados en la frontera

Las autoridades en Pakistán apuntaron que decenas de refugiados afganos en la zona fronteriza de Torkham fueron trasladados a lugares más seguros.

En octubre de 2023, Islamabad lanzó una amplia campaña para expulsar a migrantes que carecían de la documentación oportuna y los instó a salir del país por voluntad propia para evitar el arresto y la deportación forzosa, y expulsó a otros por la fuerza. Irán también inició una ofensiva migratoria casi al mismo tiempo.

Desde entonces, millones han cruzado la frontera hacia Afganistán, incluidas personas que nacieron en Pakistán hace décadas y habían desarrollado su vida y creado negocios allí.

En 2025, 2,9 millones de personas regresaron a Afganistán, indicó la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, y casi 80,000 lo han hecho en lo que va de año.