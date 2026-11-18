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Un inusual encuentro entre indígenas que viven en aislamiento en la selva amazónica de Brasil y miembros de una comunidad vecina ha obligado al gobierno a implementar medidas de protección en medio de preocupaciones por la salud del grupo y los riesgos a su hogar.

El encuentro se produjo el lunes cerca de un puesto gubernamental de control y de la aldea Tawarí de los indígenas guajajara, en el estado de Maranhão, en el noreste del país, indicó el Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil en un comunicado dado a conocer ayer.

Según la dependencia, unos 20 integrantes del pueblo awa fueron vistos mientras se acercaban a la zona, en el Territorio Indígena Arariboia, aunque advirtió que la información seguía siendo preliminar mientras las autoridades evaluaban la situación.

El encuentro ha generado inquietud sobre por qué miembros de un grupo que ha pasado décadas cazando, pescando y recolectando alimentos mientras evita a los forasteros se acercarían ahora a una comunidad vecina, en particular en momentos en que la tala ilegal, la caza y otras incursiones amenazan a su territorio. Las imágenes del encuentro también han atraído una enorme atención.

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Sarah Shenker, directora de Survival Brasil —parte de Survival International, una organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas—, calificó el encuentro como "un momento de crisis, realmente, y una llamada de atención", e instó a las autoridades brasileñas a tomar medidas enérgicas contra las incursiones ilegales en territorio awa.

Añadió que las imágenes podrían ayudar a reforzar la existencia de grupos indígenas aislados, cuya presencia a veces es cuestionada por quienes buscan acceso a sus tierras. Pero advirtió que las circunstancias que rodearon el encuentro son preocupantes.

Un encuentro inusual con el pueblo awa

Imágenes grabadas por miembros de la comunidad indígena guajajara y compartidas por Survival International muestran a adultos y niños awa en medio de una densa vegetación; algunos de ellos llevan arcos y flechas y portan penachos y collares.

Por el momento se desconoce el motivo por el que se acercó el grupo pero, según Survival International, los awa aparentemente se aproximaron a un equipo del gobierno, pidieron ñames y volvieron de regreso al bosque.

El territorio Arariboia ha enfrentado décadas de presión por parte de intrusos ilegales, manifestó Shenker, dejando a las comunidades aisladas cada vez más vulnerables a medida que los bosques circundantes han sido talados. El gobierno brasileño señaló que el grupo awa ya está registrado en la base de datos oficial de pueblos indígenas aislados y es monitoreado por un equipo de protección especializado de la Funai, la agencia federal de asuntos indígenas.

A pesar de la atención generada por las imágenes, Shenker dijo que preferiría que los awa hubieran permanecido fuera de la vista, viviendo sin perturbaciones en su bosque.

"Preferiríamos no tener imágenes ni video de los awa si eso significa que están viviendo de la manera que eligen en su bosque, pudiendo continuar con sus vidas, cazando, pescando, recolectando", explicó.