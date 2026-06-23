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Mortal explosión en planta de gas en Qatar

Por AP

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Mortal explosión en planta de gas en Qatar
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      Dubái, EAU.- Una explosión en una importante terminal de exportación de gas en Qatar mató al menos a 13 personas y dejó decenas de heridos cuando los trabajadores intentaban reanudar las operaciones después de que Irán bombardeó la planta durante la guerra.

      La explosión en el área industrial de Ras Laffan podría provocar más caos en los mercados energéticos mundiales. Qatar es uno de los principales productores de gas natural del mundo. Cerró su producción después de Irán cerró el estrecho de Ormuz y no podía sacar los envíos hacia sus clientes.

      A medida que Teherán aflojaba el control mientras continuaban las negociaciones sobre un fin permanente a la guerra con Estados Unidos, Qatar comenzó a trabajar para intentar reiniciar su terminal de exportación. Esos trabajos desencadenaron una explosión y un incendio en la instalación de suministro de gas de Barzan, informó la empresa estatal QatarEnergy.

      Se desconoce la magnitud de los daños. Al inicio, las autoridades dijeron que solo unas pocas personas habían resultado heridas. Horas después, el Ministerio del Interior confirmó que 18 personas estaban desaparecidas y 54 resultaron heridas.

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      El lunes, el ministro de Energía Saad Sherida al-Kaabi dio la cifra de 13 muertos durante una conferencia de prensa en la capital Doha. Aseguró que la explosión estaba relacionada con un accidente industrial.

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