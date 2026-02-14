MSF suspende operaciones en hospital Nasser por hombres armados en Gaza

TEL AVIV, Israel (AP) — La organización benéfica Médicos Sin Fronteras anunció la suspensión de algunas operaciones en uno de los hospitales más grandes de Gaza que siguen funcionando, debido a que pacientes y personal informaron haber visto a hombres armados y enmascarados merodeando por distintas partes del edificio.

Hospital Nasser en Gaza enfrenta amenazas y suspensión parcial de MSF

El Hospital Nasser, en Jan Yunis, es uno de los pocos hospitales que siguen funcionando en el territorio. Allí se atiende a diario a cientos de pacientes y heridos de guerra, y fue un importante centro para los prisioneros palestinos liberados por Israel a cambio de rehenes israelíes como parte del actual acuerdo de alto el fuego.

Se trató de un anuncio poco común de una organización internacional sobre la presencia de hombres armados en una instalación médica en Gaza desde que comenzó la guerra hace más de dos años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El grupo de ayuda, también conocido por su acrónimo MSF, dijo en un comunicado que suspendió todas sus operaciones médicas no críticas en el Hospital Nasser debido a violaciones de seguridad que representaban "graves amenazas de seguridad para nuestros equipos y pacientes". MSF dijo que había habido un aumento en la cantidad de avistamientos de hombres armados en varias partes del complejo desde que se alcanzó el alto el fuego de octubre, mediado por Estados Unidos.

"Los equipos de MSF han informado de un patrón de actos inaceptables, incluida la presencia de hombres armados, intimidación, detenciones arbitrarias de pacientes y una situación reciente de sospecha de movimiento de armas", señaló.

Aunque la suspensión ocurrió en enero, se dio a conocer por primera vez en la sección de "preguntas frecuentes" del sitio web de MSF. No se sabe cuándo se publicó la entrada, pero el sitio indicó que se actualizó el 11 de febrero.

Ministerio del Interior de Hamás despliega policía para proteger hospitales en Gaza

MSF afirmó que no pudo indicar la afiliación de los hombres armados. Señaló que había expresado su preocupación a las autoridades "pertinentes", sin dar más detalles, y subrayó que los hospitales deben seguir siendo espacios neutrales y civiles. Añadió que sus preocupaciones se intensificaron por anteriores ataques israelíes deliberados contra instalaciones de salud.

A lo largo de la guerra, que comenzó con el ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, Tel Aviv ha atacado repetidamente hospitales, incluido el Nasser, acusando al grupo rebelde de operar en ellos o en sus alrededores. A menudo se ha visto a elementos de seguridad de Hamás dentro de hospitales, impidiendo el acceso a algunas áreas.

Algunos de los rehenes liberados de Gaza han dicho que pasaron algún tiempo durante su cautiverio en un hospital.

Aunque Hamás sigue siendo la fuerza dominante en las zonas que no están bajo control israelí, incluido el Hospital Nasser, otros grupos armados han proliferado en toda Gaza como resultado de la guerra, entre ellos, distintos grupos respaldados por el ejército israelí en la parte de la franja controlada por Israel.

El personal del Hospital Nasser afirma que, en los últimos meses, ha sido atacado repetidamente por hombres enmascarados y armados, así como por grupos rebeldes, pese a la presencia policial.

El Ministerio del Interior, dirigido por Hamás y que supervisa a la policía en Gaza, dijo que se desplegarían agentes para proteger los hospitales y librarlos de la presencia armada. Afirmó que ya implementa medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los pacientes.

Aunque el derecho internacional otorga a los hospitales protecciones especiales durante la guerra, pueden perder esa inmunidad si los combatientes los usan para ocultar a combatientes o almacenar armas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Aun así, se debe advertir con suficiente anticipación para permitir la evacuación del personal y los pacientes antes de que se lleven a cabo operaciones. Si el daño a civiles derivado de un ataque es desproporcionado con respecto al objetivo militar, es ilegal según el derecho internacional.

Grupos de ayuda y organizaciones de derechos humanos sostienen que Israel ha diezmado el sistema de salud de Gaza, obligando a la mayoría de los hospitales a cerrar mientras dañaba gravemente a otros. Durante la guerra, las fuerzas israelíes allanaron varios hospitales y detuvieron a cientos de miembros del personal.

Israel también ha atacado a la policía en Gaza.

Impacto en la comunidad y servicios médicos afectados

Un sistema médico debilitado

MSF indicó que seguirá apoyando los servicios críticos en el Hospital Nasser, incluidos los departamentos de hospitalización y cirugía para pacientes con lesiones traumáticas o quemaduras. Sin embargo, pondrá fin al apoyo a las salas de pediatría y maternidad, incluida la unidad de cuidados intensivos neonatales. También suspendió indefinidamente sus consultas ambulatorias para evaluación 3D de quemaduras y salud mental, así como otros servicios.

Zaher al-Waheidi, jefe del departamento de registros del Ministerio de Salud de Gaza, dijo que la suspensión de MSF tendría un gran impacto, ya que cientos de pacientes son ingresados a diario en las salas de maternidad y de quemados. Señaló que el ministerio se haría cargo de la atención de las pacientes de maternidad, pero advirtió que las víctimas de quemaduras no tendrán muchas opciones.

Israel ha intensificado las medidas contra los grupos de ayuda que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, incluido MSF. El grupo es uno de más de tres decenas cuya operación ha sido prohibida por Israel en la Franja por no cumplir con nuevas normas de registro.

MSF afirma que la decisión de Israel tendrá un impacto catastrófico en su trabajo en Gaza, donde aporta financiación y personal internacional para seis hospitales y opera dos hospitales de campaña y ocho centros de salud primaria, clínicas y puntos médicos. También gestiona dos de los cinco centros de estabilización de Gaza, que ayudan a niños con desnutrición severa.

El costo de la guerra

Aunque los combates más intensos han disminuido, el frágil alto el fuego ha estado marcado por fuego israelí casi a diario. Las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando a 591 palestinos desde que entró en vigor el alto el fuego, según funcionarios de salud de Gaza.

El ejército de Israel dijo el sábado que sus tropas "eliminaron" a una persona en el norte de Gaza que cruzó la línea que divide el territorio y se acercó a ellos. Más tarde, el ejército afirmó que sus tropas "eliminaron" a dos personas armadas en el norte de Gaza que se habían cubierto bajo escombros en el lado de la línea controlado por Israel, cerca de los soldados.

El Ministerio de Salud de Gaza señaló que el número total de palestinos muertos por la guerra es de al menos 72.051.

El organismo, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados en general fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No ofrece un desglose entre civiles y combatientes. Los rebeldes han llevado a cabo ataques con disparos contra las tropas, e Israel afirma que sus ofensivas son una respuesta a eso y a otras violaciones. Cuatro soldados israelíes han muerto.