D. Trump apoya fin a régimen en Irán

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que un cambio de poder en Irán “sería lo mejor que podría pasar”, mientras el gobierno estadounidense evalúa si ejerce una acción militar contra Teherán.

Trump hizo estos comentarios tras confirmar que envió un segundo grupo de portaaviones a Oriente Medio para una posible acción militar contra Irán.

“Parece que sería lo mejor que podría pasar”, dijo Trump a reporteros cuando se le preguntó sobre presionar para el derrocamiento del gobierno teocrático en Irán. “Durante 47 años, no han hecho más que hablar y hablar y hablar”.

En las últimas semanas, el presidente ha indicado que su máxima prioridad es que Irán reduzca aún más su programa nuclear, pero el viernes sugirió que eso es solo un aspecto de las concesiones que Estados Unidos necesita por parte de la República Islámica.

Los comentarios de Trump a favor de un posible fin del gobierno del ayatolá Ali Khamenei se producen pocas semanas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que un posible cambio de poder en Irán sería “mucho más complejo” que el reciente esfuerzo del gobierno por derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

El mes pasado, en una audiencia ante el Senado, Rubio señaló que con Irán “hablamos de un régimen que está en el poder desde hace mucho tiempo”.

Trump afirmó que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, está siendo enviado del mar Caribe al Oriente Medio para unirse a otros buques de guerra y activos militares que Estados Unidos ha acumulado en la región.

Las naciones árabes del golfo Pérsico han advertido ya que cualquier ataque podría derivar en otro conflicto en una región que aún se recupera de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Mientras tanto, los iraníes comienzan a cumplir el duelo de 40 días por los miles de fallecidos en la sangrienta represión de Teherán a las protestas a nivel nacional del mes pasado, lo que incrementa la presión interna que enfrenta la República Islámica.