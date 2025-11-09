Mueren 7 migrantes tras naufragio cerca de Malasia

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — Rescatistas en Malasia recuperaron los cuerpos de siete migrantes de Myanmar y encontraron a 13 con vida de un barco que naufragó con decenas a bordo, dijeron las autoridades el domingo.

La embarcación zarpó de la ciudad de Buthidaung, en el estado de Rakhine de Myanmar, transportando a unas 300 personas, dijo el primer almirante Romli Mustafa de la Agencia de Vigilancia Marítima de Malasia, citando una investigación preliminar.

La policía y la agencia marítima dijeron que los pasajeros se dividieron en tres botes más pequeños una vez que la embarcación se acercó a Malasia. Se cree que uno de los botes se hundió cerca de la isla de Tarutao en el sur de Tailandia el jueves, y algunas de las víctimas derivaron hacia la isla turística de Langkawi, en el norte de Malasia, dijeron las autoridades.

El destino de los otros dos botes también es incierto, dijeron las autoridades.

Los medios locales citaron al jefe de policía del estado de Kedah en el norte de Malasia, Adzli Abu Shah, diciendo que algunos de los rescatados eran musulmanes rohinya, de Myanmar, donde han enfrentado persecución durante décadas. Romli advirtió en un comunicado que los grupos criminales transfronterizos están volviéndose cada vez más activos en la explotación de migrantes utilizando rutas marítimas peligrosas.

La agencia marítima dijo que los rescatistas encontraron a 10 migrantes y recuperaron el cuerpo de una mujer del mar el sábado. Otros seis cuerpos fueron descubiertos el domingo, así como tres sobrevivientes, agregó, señalando que ha ampliado el área de búsqueda que continuará el lunes.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) instó a los gobiernos regionales a intensificar los esfuerzos de búsqueda y rescate y a tomar medidas para prevenir tales tragedias.

En lo que va del año, unos 5.200 refugiados rohinya han emprendido peligrosos viajes marítimos, con casi 600 reportados como desaparecidos o muertos, dijo el portavoz de ACNUR, Diogo Alcantara.

En enero, las autoridades malasias rechazaron dos barcos que transportaban a casi 300 personas que se creía eran refugiados musulmanes rohinya que intentaban ingresar al país de forma ilegal. Malasia es un destino popular debido a su población predominantemente malaya musulmana.

Malasia ha aceptado a los rohinya en el pasado por razones humanitarias, pero ha intentado limitar su número, temiendo una afluencia masiva de personas que llegan en barcos. Hay alrededor de 117.670 refugiados rohinya registrados con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Malasia, lo que representa aproximadamente el 59% de la población total de refugiados en Malasia.