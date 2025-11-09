UPS y FedEx no usan los MD-11

Louisville, Kentucky.- UPS y FedEx están dejando en tierra sus flotas de aviones McDonnell Douglas MD-11 “por precaución” tras un accidente mortal en un centro de UPS en Kentucky.

La caída en el Worldport de UPS en Louisville el martes mató a 14 personas, incluidos los tres pilotos del MD-11 que se dirigía a Honolulu.

Los MD-11 constituyen aproximadamente el 9% de la flota aérea de UPS y el 4% de la flota de FedEx, de acuerdo con las empresas.

“Hemos tomado esta decisión de manera proactiva por recomendación del fabricante de aviones”, afirmó un comunicado de UPS el viernes por la noche. “Nada es más importante para nosotros que la seguridad de nuestros empleados y las comunidades a las que servimos”.

FedEx declaró en un correo electrónico que dejará en tierra los aviones mientras realiza “una revisión exhaustiva de seguridad basada en la recomendación del fabricante”.

Boeing, que se fusionó con McDonnell Douglas en 1997, indicó en su sitio web que “recomendó a los tres operadores del MD-11 Freighter que suspendieran las operaciones de vuelo mientras se realiza un análisis de ingeniería adicional”.

Western Global Airlines es la única otra aerolínea de carga de Estados Unidos que opera MD-11, según la firma de análisis de aviación Cirium. La aeronave tiene 16 MD-11 en su flota, pero 12 de ellos ya han sido almacenados. La compañía no ha respondido a un correo electrónico solicitando comentarios.

Boeing en anunciado 1998 que eliminaría gradualmente la producción de su avión de pasajeros MD-11, con las entregas finales previstas para 2000.

La instalación de manejo de paquetes de UPS en Louisville es la más grande de la compañía. El centro emplea a más de 20.000 personas en la región, maneja 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora.

Las operaciones de Worldport de UPS se reanudaron el miércoles por la noche con su operación Next Day Air, o clasificación nocturna, aseguró el portavoz Jim Mayer.