logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Árbol de Navidad llega a Manhattan

Por AP

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Árbol de Navidad llega a Manhattan

Nueva York.- El árbol de Navidad del Centro Rockefeller fue izado el sábado en su nuevo hogar en Manhattan, marcando el inicio de la temporada navideña en la ciudad de Nueva York.

El árbol de este año es un abeto noruego de 23 metros de altura, proveniente de la localidad de East Greenbush, un suburbio de Albany. Después de ser talado esta semana, realizó el viaje de aproximadamente 240 kilómetros (150 millas) hacia el sur en un camión de plataforma, atrayendo a curiosos en el camino.

Las multitudes eran mucho más grandes en el número 30 de la Plaza Rockefeller, donde los trabajadores utilizaron grúas para colocar el árbol, de 11 toneladas, en su posición, con vista a la icónica pista de patinaje. La gente se reunió con tazas de café y mientras los equipos sujetaban el abeto y comenzaban el cuidadoso proceso de estabilizarlo.

El árbol pronto será decorado con más de 50.000 luces LED multicolores y eficientes en energía, y coronado con una estrella de Swarovski que pesa 408 kilogramos (900 libras).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Será iluminada el 3 de diciembre durante una transmisión en vivo presentada por la estrella de la música country Reba McEntire y permanecerá en exhibición hasta mediados de enero, después de lo cual será convertido en madera que será utilizado por Habitat for Humanity, una organización sin fines de lucro de viviendas difíciles.

El árbol fue donado por la propietaria Judy Russ y su familia. Ella comentó que fue plantado por los bisabuelos de su esposo en la década de 1920.

“Que esto ahora se convertirá en el centro de la Navidad de la ciudad de Nueva York es algo increíble”, declaró Russ a la estación de radio 1010 WINS.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rechazan reforma laboral
Rechazan reforma laboral

Rechazan reforma laboral

SLP

EFE

Decenas de millas protestaron en Portugal por la iniciativa

UPS y FedEx no usan los MD-11
UPS y FedEx no usan los MD-11

UPS y FedEx no usan los MD-11

SLP

AP

Dejan de utilizar aviones del tipo que se estrelló en Kentucky

Árbol de Navidad llega a Manhattan
Árbol de Navidad llega a Manhattan

Árbol de Navidad llega a Manhattan

SLP

AP

Muertos en Gaza llegan a 69,169
Muertos en Gaza llegan a 69,169

Muertos en Gaza llegan a 69,169

SLP

AP

Mientras, Israel y Hamás continúan intercambio de cuerpos