Muerte tras tiroteo en evento escolar en Leland Mississippi

LELAND, Mississippi, EE.UU. (AP) — Una ráfaga de disparos tras un partido de fútbol americano escolar a principios de este mes en una pequeña ciudad del Delta del Mississippi ha cobrado una séptima víctima, ya que una mujer de 25 años murió a causa de sus heridas alrededor de una semana después, informaron funcionarios médicos.

Las autoridades no han revelado un posible motivo para el tiroteo en Leland, pero el FBI ha dicho que al parecer fue "provocado por un desacuerdo entre varias personas". Al menos nueve personas han sido arrestadas, varias de ellas acusadas de asesinato capital.

La muerte de Ebanee Williams fue reportada el viernes por la oficina del forense del condado Hinds, que abarca la capital del estado, según un comunicado de prensa del sábado de LaQuesha Watkins, la forense del condado Washington, donde se encuentra Leland.

Más de una docena de personas resultaron heridas en el tiroteo, que estalló tarde en la noche del 11 de octubre mientras la gente se reunía en el pequeño centro de Leland para una fiesta escolar. La ciudad, en el extremo occidental del estado, alberga a menos de 4.000 personas, y la Oficina de Campo de Jackson del FBI ha estado publicando fotos de sospechosos buscados para ser interrogados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Testigos describieron un caos posterior con personas heridas y sangrando mientras cuatro personas yacían muertas en el suelo. Al día siguiente, cintas policiales amarillas desgarradas yacían enredadas en la escena frente a una tienda tapiada no lejos del Ayuntamiento.