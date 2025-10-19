SSPC advierte reactivación de grupos criminales en SLP

Las últimas ejecuciones perpetradas por sicarios en la zona metropolitana, están relacionadas con el resurgimiento de células delictivas, advirtió Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Contrario a lo reportado en el mes pasado, en lo que va de octubre se han suscitado asesinatos con armas de fuego en diferentes colonias de la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez. Los agresores arriban al lugar y detonan el armamento contra las víctimas.

El mando policial explicó que estas agrupaciones resurgen de la desintegración de la estructura de la organización delictiva primaria, pues pretenden recuperar presencia y cobertura en territorio potosino.

"Ya los hemos replegado y que los hemos combatido. Sí hemos aprendido a combatir muy bien estas células criminales, por eso constantemente les estamos deteniendo integrantes de toda la estructura", expuso.

En entrevista, Juárez Hernández destacó que los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) han detenido miembros criminales de todos los niveles, es decir, desde liderazgos hasta los de menor rango.