Gallardo fue exonerado por Congreso pese a fallo del TEPJF

Aunque desde junio del 2022 la Sala Regional Especializada y Superior del TEPJF dieron vista a la Contraloría General del Estado para que sancionara a José Gerardo Zapata Rosales por la difusión de propaganda gubernamental el periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos en el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia estatal negó haber recibido notificación alguna.

Este caso se refiere al mismo asunto por el que gobernador José Ricardo Gallardo Cardona violó la veda electoral para tal ejercicio, pero además cometió promoción personalizada, vulneró el principio de imparcialidad y usó indebidamente recursos públicos, sin embargo, por existir "lagunas" en la legislación potosina, el Congreso del Estado lo exoneró.

Gallardo Cardona junto a 17 gobernantes estatales, difundieron propaganda gubernamental en periodo prohibido a través de sus cuentas de Twitter con un comunicado en apoyo al presidente López Obrador en el que destacan obras públicas de su administración.

Al respecto, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), declaró que el órgano jurisdiccional no le remitió ninguna resolución, sino a otra autoridad federal como la Secretaría de la Función Pública (SFP).

"En este caso es el órgano, vamos, de los órganos...este... de máxima jerarquía en cuestión a responsabilidades", concluyó el funcionario estatal.

Lo dicho por Aguiñaga Muñiz contrasta con lo establecido en los efectos de la sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dictada el 1 junio del 2022 sobre el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-90/2022.