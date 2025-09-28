Netanyahu trabaja en plan de alto al fuego antes de reunirse con Trump

TEL AVIV, Israel (AP) — En vísperas de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró el domingo que Israel está trabajando en un nuevo plan de alto el fuego con la Casa Blanca, pero los detalles aún se están resolviendo.

Netanyahu ha enfrentado una fuerte presión internacional para poner fin a la guerra, especialmente durante la ofensiva en curso en Ciudad de Gaza. El número de muertos en la guerra entre Israel y Hamás ha superado los 66,000 palestinos, informó el domingo el Ministerio de Salud de Gaza.

En la reunión del lunes en la Casa Blanca, se espera que Trump comparta una nueva propuesta para poner fin al conflicto.

"Estamos trabajando en ello", indicó Netanyahu en "The Sunday Briefing" de Fox News Sunday. "Aún no se ha finalizado, pero estamos trabajando con el equipo del presidente Trump, de hecho, mientras hablamos, y espero que podamos hacerlo realidad".

Funcionarios árabes informados sobre el plan dicen que la propuesta de 21 puntos pide un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás en un plazo de 48 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque la propuesta no ha sido anunciada formalmente.

Netanyahu ha prometido continuar luchando hasta que Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra, sea destruido. Pero repitió una oferta para permitir que los operativos de Hamás salgan de Gaza como parte de un acuerdo para poner fin al conflicto.

"Si terminan la guerra, liberan a todos los rehenes, los dejamos salir", dijo.

Aumento de la presión internacional sobre Israel

Trump ha respaldado a Israel hasta ahora. Pero el líder estadounidense ha mostrado signos de impaciencia últimamente, particularmente después de que Israel atacara la sede del liderazgo político de Hamás en Doha, Qatar, a principios de este mes. Las conversaciones de alto el fuego se han estancado desde entonces, a pesar de las crecientes protestas internacionales y nacionales.

Importantes aliados occidentales se han unido a una lista de países que reconocen un Estado palestino a pesar de las objeciones de Israel. La Unión Europea está considerando sanciones y hay movimientos crecientes para un boicot deportivo y cultural contra Israel.

Un desafiante Netanyahu dijo el viernes a los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU que su nación "debe terminar el trabajo" contra Hamás en Gaza, donde 48 rehenes siguen cautivos, alrededor de 20 de ellos considerados vivos por Israel.

Plan de Trump para un alto el fuego

La propuesta de alto el fuego de Trump incluiría la liberación de todos los rehenes en un plazo de 48 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes del enclave palestino, según tres funcionarios árabes informados sobre el plan. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones en curso, dijeron que la propuesta no es definitiva y es muy probable que haya cambios.

Trump discutió la propuesta con líderes árabes en Nueva York al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Un funcionario de Hamás dijo que el grupo fue informado sobre el plan, pero aún no ha recibido una oferta oficial de los mediadores egipcios y qataríes. Hamás ha dicho que está listo para "estudiar cualquier propuesta de manera positiva y responsable".

El funcionario dijo que el grupo había dicho anteriormente que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes a cambio de un fin a la guerra y una retirada completa de las fuerzas israelíes de la franja.

Explosiones en Gaza

Los hospitales locales en el centro de Gaza indicaron que al menos 10 personas murieron cuando al menos dos ataques alcanzaron hogares en el campo de refugiados de Nuseirat.

El Ministerio de Salud de Gaza sostuvo en su informe diario que el número de muertos ha ascendido a 66.005, con otros 168.162 heridos desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

El ministerio, que forma parte de la administración dirigida por Hamás, no diferencia entre civiles y militantes en su recuento, pero ha dicho que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos. Sus cifras son consideradas una estimación confiable por la ONU y muchos expertos independientes.

Los residentes informaron haber escuchado sonidos de explosiones durante la noche en toda la ciudad, probablemente provenientes de la demolición de edificios mediante la detonación de vehículos y robots cargados de explosivos. "Eran incesantes", relató Sayed Baker, un palestino que se refugia cerca de un hospital Shifa, sobre las explosiones.

El Ejército israelí no comentó sobre los hechos, pero afirmó haber atacado 140 objetivos militares de Hamás en las últimas 24 horas, incluidos militantes, equipos de observación e infraestructura.

El domingo, el ejército dijo que había atacado un edificio de gran altura en Ciudad de Gaza después de advertir a los residentes que evacuaran. El ataque niveló la torre Macca de 16 pisos. No se reportaron víctimas.

El ejército israelí dijo que el edificio albergaba "infraestructura militar perteneciente a Hamás". Es el último de una serie de demoliciones en las últimas semanas mientras Israel expande su ofensiva.

La ofensiva de Israel ha destruido vastas áreas de Gaza, desplazando alrededor del 90% de la población en medio de una crisis humanitaria catastrófica, con expertos diciendo que la Ciudad de Gaza está experimentando hambruna.

El domingo, las fuerzas de seguridad israelíes también mataron a tiros al presunto atacante en un incidente en el que un hombre resultó gravemente herido en un cruce de carreteras cerca de Nablus, en Cisjordania. El ataque fue elogiado por Hamás. La violencia ha aumentado en Cisjordania, ocupada por Israel, que junto con Gaza y Jerusalén Este fue capturada por Israel en la guerra de Oriente Medio de 1967 y que los palestinos desean para un futuro estado.