logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SSPC protege a mujeres víctimas de violencia en SLP

La Guardia Civil Estatal implementa medidas preventivas y colabora con la Policía de Investigación para atender casos de violencia intrafamiliar y de género.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 28, 2025 02:50 p.m.
A
SSPC protege a mujeres víctimas de violencia en SLP

Durante 2025 se ha procedido a cumplir con protección a mujeres víctimas de violencia familiar y otro tipo de conflictos vecinales, emitidas por la Fiscalía General del Estado o el Poder Judicial, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Aunque no precisó la cantidad de atenciones brindadas, sostuvo que se procede al resguardo según el nivel de riesgo de las personas afectadas. "Nosotros debemos de darle la garantía que no vuelva a ser víctima del mismo agresor o de otro", subrayó.

En días pasados, la Instancia Municipal de las Mujeres, informó que se han identificado 30 colonias consideradas "de calor" por la alta incidencia de reportes relacionados con violencia intrafamiliar y de género.

Expuso que la Guardia Civil Estatal (GCE) mediante dos unidades especializadas de género y de medidas trabaja en atenciones y medidas preventivas, así como apoyar o reaccionar cuando se solicite auxilio y colaborar con la Policía de Investigación (PDI).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SSPC protege a mujeres víctimas de violencia en SLP
SSPC protege a mujeres víctimas de violencia en SLP

SSPC protege a mujeres víctimas de violencia en SLP

SLP

Rubén Pacheco

La Guardia Civil Estatal implementa medidas preventivas y colabora con la Policía de Investigación para atender casos de violencia intrafamiliar y de género.

FGE: prestamistas "gota a gota" no son potosinos
FGE: prestamistas "gota a gota" no son potosinos

FGE: prestamistas "gota a gota" no son potosinos

SLP

Rubén Pacheco

La Fiscalía de San Luis Potosí advierte sobre las prácticas de préstamos gota gota y las consecuencias de aceptarlos.

Analizan empresa en la Huasteca para retener mano de obra
Analizan empresa en la Huasteca para retener mano de obra

Analizan empresa en la Huasteca para retener mano de obra

SLP

Rubén Pacheco

La instalación de una empresa en la Huasteca podría ser la solución para retener a los trabajadores en la región.

SCT busca regular y reforzar seguridad en transporte de SLP
SCT busca regular y reforzar seguridad en transporte de SLP

SCT busca regular y reforzar seguridad en transporte de SLP

SLP

Samuel Moreno

Autoridades, empresas y ciudadanía unen esfuerzos para mejorar la seguridad en el transporte público de San Luis Potosí.