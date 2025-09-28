SSPC protege a mujeres víctimas de violencia en SLP
La Guardia Civil Estatal implementa medidas preventivas y colabora con la Policía de Investigación para atender casos de violencia intrafamiliar y de género.
Durante 2025 se ha procedido a cumplir con protección a mujeres víctimas de violencia familiar y otro tipo de conflictos vecinales, emitidas por la Fiscalía General del Estado o el Poder Judicial, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.
Aunque no precisó la cantidad de atenciones brindadas, sostuvo que se procede al resguardo según el nivel de riesgo de las personas afectadas. "Nosotros debemos de darle la garantía que no vuelva a ser víctima del mismo agresor o de otro", subrayó.
En días pasados, la Instancia Municipal de las Mujeres, informó que se han identificado 30 colonias consideradas "de calor" por la alta incidencia de reportes relacionados con violencia intrafamiliar y de género.
Expuso que la Guardia Civil Estatal (GCE) mediante dos unidades especializadas de género y de medidas trabaja en atenciones y medidas preventivas, así como apoyar o reaccionar cuando se solicite auxilio y colaborar con la Policía de Investigación (PDI).
