Selena Gómez deslumbra con vestido Ralph Lauren

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sin duda alguna, una de las bodas más esperadas del 2025 ha sido la de Selena Gómez y Benny Blanco, la cual fue celebrada el sábado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California.

Frente a 170 familiares y amigos, Selena Gómez deslumbró en un vestido personalizado de la casa diseñadora estadounidense, Ralph Lauren; por su parte, su ahora esposo, Benny Blanco, portó un smoking de la misma marca.

Este diseño de ensueño elegido por la cantante, actriz y fundadora de Rare Beauty, presenta un elegante escote halter que deja la espalda parcialmente descubierta; en el cuello, destaca el encaje floral que acentúa el estilo romántico del look. Este traje satinado tiene también hermosos detalles con formas sinuosas y drapeado en el corpiño que enriquecen el diseño y estilizan la silueta.

Polo Ralph Lauren es una marca de moda reconocida a nivel mundial por su estilo clásico, elegante y americano.

Fue fundada en la ciudad de Nueva York en 1967 por el diseñador, empresario y filántropo estadounidense, Ralph Lauren.

De acuerdo con el diseñador y fundador de la empresa, la marca tiene un sello característico que se basa en el estilo clásico, atemporal, que conjuga la elegancia con un espíritu libre.

La tienda, que en sus inicios se dedicaba a la venta de corbatas, actualmente es considerada una de las marcas más emblemáticas de Estados Unidos, ya que abarca desde prendas casuales para el día a día, hasta artículos de diseñador y alta costura.

Entre sus características más destacadas se encuentran la elegancia y sofisticación, las cuales se ven reflejadas en todos sus diseños, desde los que son dirigidos al público en general, hasta los que se consideran de lujo.

Es conocida internacionalmente por su icónico logo del jugador de polo montado en un caballo al galope.

Dentro del universo de Ralph Lauren la amplia gama de productos va desde ropa para hombres, mujeres y niños, hasta artículos para el hogar como muebles, ropa de cama y vajillas.