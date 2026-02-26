"No tenía idea de actividades criminales de Epstein": Hillary Clinton

La exsecretaria de Estado y exprimera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, aseguró ante un comité del Congreso que investiga sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y a su cómplice Ghislaine Maxwell que "no tenía idea de las actividades criminales" del delincuente sexual convicto y que no recuerda haberlo conocido.

Clinton testifica a puertas cerradas ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, pero la demócrata difundió en sus redes sociales su declaración inicial.

En ella, ratifica lo que ya dijo en una declaración jurada el 13 de enero: "No tenía idea de las actividades criminales" de Epstein, el financista que se suicidó en prisión mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Maxwell cumple condena de 20 años de prisión y es la única sentenciada en el caso.

"No recuerdo haber conocido al Sr. Epstein. Nunca viajé en su avión ni visité su isla, hogares u oficinas. No tengo nada que agregar a eso", señala Clinton en su declaración. Su esposo, el expresidente Bill Clinton, comparecerá este viernes.

En su declaración, Clinton se queja de que el Comité "ha hecho muy pocos esfuerzos" para citar a "gente que aparece con más prominencia en los archivos Epstein", aludiendo a los millones de documentos en poder del Departamento de Justicia estadounidense que han sido liberados y en los que aparecen figuras como el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Clinton cuestiona que no se ha hecho una sola audiencia pública, incluyendo la suya, a pesar de alegar que se necesita "transparencia".

La exprimera dama acusa que el comportamiento del Comité busca "proteger a un partido político y a un funcionario público, en vez de buscar la verdad y la justicia para las víctimas y sobrevivientes, así como para el público, que también quiere llegar al fondo de este asunto. Mi corazón se rompe por los sobrevivientes. Y, en su nombre, estoy furiosa".