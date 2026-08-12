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Norcorea brinda más ayuda a Rusia: Zelenski

Por AP

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Norcorea brinda más ayuda a Rusia: Zelenski
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      Kiev, Ucrania.- Rusia bombardeó ciudades ucranianas con misiles, drones y bombas planeadoras el martes, matando al menos a 10 civiles, informó funcionarios, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski advirtió que Moscú está recibiendo nueva ayuda militar norcoreana para su invasión.

      Zelenski declaró que las fuerzas rusas utilizaron misiles balísticos suministrados por Corea del Norte en un ataque nocturno contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, donde una compañía informó que siete trabajadores de su planta siderúrgica murieron.

      Otras tres personas, entre ellas un niño de 15 años, murieron por drones y artillería rusos en la región de Dnipropetrovsk.

      Además de los misiles balísticos, Corea del Norte se está preparando para desplegar más tropas en Rusia, dijo Zelenski a última hora del lunes.

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      Las fuerzas rusas también atacaron durante la noche partes de la capital ucraniana, Kiev. Un ataque alcanzó los terrenos de un hospital infantil, dejó dos cráteres y destrozó ventanas, informó el Servicio Estatal de Emergencias. Agregó que los niños y el médico personal estaban en refugios antibombas y nadie resultó herido.

      En otro punto de la capital, un ataque ruso provocó un incendio en un almacén que se extendió por unos 1.200 metros cuadrados (casi 13.000 pies cuadrados), de acuerdo con funcionarios de emergencias.

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