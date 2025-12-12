Nuevas fotos amarran vínculo de Trump con el pederasta Epstein

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EU) han publicado un conjunto de 19 fotografías provenientes del patrimonio del fallecido delincuente sexual y pedófilo Jeffrey Epstein, reavivando el debate sobre sus extensos vínculos con figuras prominentes del mundo de la política, las finanzas, los medios y el entretenimiento, incluido el Presidente Donald Trump.

Las imágenes, seleccionadas de un acervo mayor de más de 95 mil fotos y datos de una cuenta de correo electrónico y una computadora portátil de Epstein, resaltan sus conexiones con una lista de hombres poderosos.

Entre las figuras destacadas que aparecen en las fotografías, aunque Epstein no está presente en todas, se encuentran el expresidente Bill Clinton, el Presidente Trump, el economista de Harvard y exsecretario del Tesoro Lawrence H. Summers, el director de cine Woody Allen, el multimillonario tecnológico y filántropo Bill Gates, y el estratega de derecha Stephen K. Bannon.

El representante Robert García de California, el demócrata de mayor rango en el Comité, emitió una declaración contundente junto con la publicación: "Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a los sobrevivientes de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos. Estas inquietantes fotos plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad. El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos, ¡YA!".

BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.



Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9 — Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025

La publicación se produce estratégicamente antes de la fecha límite del próximo 19 de diciembre, impuesta por una ley del Congreso que exige al Departamento de Justicia hacer públicos sus archivos de investigación sobre el caso Epstein, aunque con la posibilidad de excepciones significativas.

Sin embargo, los demócratas han sido criticados por la forma en que se presentaron las imágenes. No se proporcionó contexto para las fotos, como los correos electrónicos que podrían haberlas acompañado, y los rostros de las mujeres en algunas de las tomas fueron censurados en un intento, según ellos, de proteger la identidad de posibles víctimas.

Los republicanos del Comité de Supervisión han acusado a sus colegas demócratas de publicar las imágenes de manera selectiva, argumentando que se busca alimentar una narrativa sesgada sobre los vínculos de Epstein con el presidente Trump, mientras que una portavoz republicana afirmó que el material recibido por el panel no demostraba ninguna irregularidad.

Aunque las imágenes publicadas documentan vínculos en su mayoría ya conocidos, la acción demócrata parece buscar mantener la presión sobre el Departamento de Justicia y, al incluir figuras tanto de la derecha como de la izquierda, contrarrestar las críticas de un enfoque parcializado en la investigación. Las fotos han reavivado el escrutinio público sobre lo que los hombres ricos y famosos en la órbita de Epstein sabían sobre su estilo de vida y las acusaciones de tráfico sexual de niñas.